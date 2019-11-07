Российская служба ООН в Twitter опозорилась фейком и насмешила фанатов Fallout 3

Официальный аккаунт в Twitter российского представительства ООН в среду, 6 ноября, проиллюстрировал сообщение об экологических последствиях войн скриншотом из компьютерной игры Fallout 3.

Заметка об важности защиты природы была опубликована ко Международному дню предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов также на сайте организации, только с другим фото, на котором изображен миротворец, ухаживающий за саженцем (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Кадр из постапокалиптической игры Fallout 3 iz.ru

Вдобавок к заметке на ресурсе твиттер-аккаунт организации опубликовал пост следующего характера:

"Применение токсичных веществ во Вьетнаме, горящие нефтяные вышки во время войны в Кувейте. Косово, Ирак, Сьерра-Леоне, Ливан, Либерия, Украина — все эти страны понесли серьезный экологический ущерб в результате военных действий".

К твиту прикрепили скриншот из популярной среди геймеров игры Fallout 3, на котором изображены окрестности Вашингтона после ядерной войны. На картинке при этом остался цифровой водяной знак Bethesda (компании-разработчика компьютерных игор).

На картинке при этом остался цифровой водяной знак Bethesda se7en.ws

Без шуток и отсылок к игре не обошлось.

Картинка из Fallout? Серьёзно? — Житель Саратова (@again4saratov) November 6, 2019

Статью Коготь Смерти писал? — Ероха (@SunFoxx_) November 6, 2019

Спустя три часа, после того, как информацию об этом распространили интернет-сми, пост переопубликовали с уже реальным фото, удалив предыдущую публикацию. Содержание нового поста оставили без изменений.

Тот самый пост с уже обновленным фото Скриншот / @UnitedNationsRU

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Минобороны России обвинило США в помощи террористам ИГИЛ, использовав в качестве доказательства скриншоты из компьютерной игры и видео ударов армейской авиации Ирака.

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