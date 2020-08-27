Российская ракета "Триумф" упала во время учений: момент попал на фото

Во время военных учений на полигоне Ашулук в Астраханской области (Россия) упала ракета российского ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Инцидент произошел 26 августа и был запечатлен на камеру фотографом агентства EPA/EFE Юрием Кочетковым. Соответствующим фото он поделился на своей странице в Instagram.

"Ракета российского комплекса С-400 упала на полигоне Ашулук в Астраханской области России 26 августа 2020 года", – подписал кадр его автор.

Момент падения ракеты "Триумф" Instagram Юрия Кочеткова

Тем временем пресс-служба Минобороны России успела отчитаться о якобы успешности учений и отсутствии каких либо инцидентов.

"Все распределенные полку воздушные цели были успешно уничтожены. Полк в очередной раз подтвердил высокий уровень боевой выучки и слаженности расчетов", – цитируют и. о. командира соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО полковника Александра Шканова.

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Отметим, что стрельбы на полигоне осуществляли расчеты зенитного ракетного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа РФ. Военнослужащие страны-агрессора отрабатывали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали неудачные выстрелы российских ракет по целям на Международных армейских играх-2020. При этом голос за кадром на видео каждый неудачный удар комментировал как прицельный.

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