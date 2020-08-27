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Российская ракета "Триумф" упала во время учений: момент попал на фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Новости России
9,4 т.
В Астраханской области упала ракета комплекса С-400

В Астраханской области упала ракета комплекса С-400.

Во время военных учений на полигоне Ашулук в Астраханской области (Россия) упала ракета российского ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Инцидент произошел 26 августа и был запечатлен на камеру фотографом агентства EPA/EFE Юрием Кочетковым. Соответствующим фото он поделился на своей странице в Instagram.

"Ракета российского комплекса С-400 упала на полигоне Ашулук в Астраханской области России 26 августа 2020 года", – подписал кадр его автор.

Юрий Кочетков

Момент падения ракеты "Триумф"

Момент падения ракеты "Триумф" Instagram Юрия Кочеткова

Тем временем пресс-служба Минобороны России успела отчитаться о якобы успешности учений и отсутствии каких либо инцидентов.

"Все распределенные полку воздушные цели были успешно уничтожены. Полк в очередной раз подтвердил высокий уровень боевой выучки и слаженности расчетов", – цитируют и. о. командира соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО полковника Александра Шканова.

Пуски ракет проводили на полигоне Ашулук

Пуски ракет проводили на полигоне Ашулук Минобороны России

Армия РФ тренировалась отбивать массированный авиаудар

Армия РФ тренировалась отбивать массированный авиаудар Минобороны России

Запуск ракеты комплекса С-400 в Астраханской области

Запуск ракеты комплекса С-400 в Астраханской области Минобороны России

Отметим, что стрельбы на полигоне осуществляли расчеты зенитного ракетного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа РФ. Военнослужащие страны-агрессора отрабатывали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали неудачные выстрелы российских ракет по целям на Международных армейских играх-2020. При этом голос за кадром на видео каждый неудачный удар комментировал как прицельный.

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