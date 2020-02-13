Вновь активизировались разговоры о том, что привычка к рабству якобы "в крови" большинства россиян. Причины для подобных разговоров понятны: рост симпатий к Иосифу Сталину, ностальгия по Советскому Союзу, стоическое отношение к бедности, коррупции и бесправию и даже, если верить ВЦИОМ, рост рейтинга Владимира Путина после предложенных им изменений в Конституцию. Всё это наводит на мысли о том, что российское большинство не приемлет свободы. Корни явления принято искать в русской истории: тирания существовала веками, а периоды "оттепелей" были короткими. Такое мнение тоже обоснованно, но проблема заключается в том, что, во-первых, прошлое невозможно изменить, а во-вторых, сведение проблемы к одной лишь только истории порождает соблазн поверить в "неисправимость" русского народа.

Однако, как показывают многочисленные примеры детей русских эмигрантов, выросших за границей, явление имеет социальный, а не "генетический" характер. Это внушает надежду, поскольку социальные условия, в отличие от исторического контекста, возможно изменить. Более того, факторы, сильнее прочих влияющие на становление личности, – не пресловутый "багаж тысячелетий", а те условия, в которых человек рос и воспитывался, в первую очередь, семья. Именно в семейном воспитании зачастую таится секрет российской привычки к насилию и неуважению прав личности, пишет Ксения Кириллова для "Радио свобода".

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Речь идет не только о домашнем насилии, о пьянстве и побоях. Эта проблема тоже актуальна, и – что ещё отвратительнее – против закона, направленного на защиту жертв такого насилия, направляются гневные письма депутатам и устраиваются молитвенные стояния, а самих жертв, прибегнувших к самообороне, судят как хладнокровных истязателей и убийц. "Обычные" побои и унижения, к сожалению, остаются в постсоветских семьях обычным методом воспитания. Это вовсе не означает, что "наши люди" от природы более жестоки, чем иностранцы. В Великобритании, к примеру, наказание розгами практиковалось в школах до середины 1970-х годов, а в США было официально разрешено в 19 южных штатах до 2011 года. Однако наряду с этим в западных странах, особенно в последние десятилетия, активно развивалась новая психология воспитания детей. Посещение психолога является естественным явлением в тех же США, и клиенты психотерапевтов наряду с решением своих текущих проблем узнавали, какие слова ни в коем случае нельзя говорить ребенку, какие неосторожные фразы и ошибки способны не просто "испортить ему настроение", но и в корне исказить самооценку и искалечить будущую жизнь, какой след оставляют в психике ребенка телесные наказания.

Речь, конечно, идет не о некупленном стаканчике мороженого или отобранной за провинность игрушке, даже не о легком шлепке малыша, который в силу возраста еще не способен воспринимать словесные аргументы. В первую очередь имеется в виду ремень и палка как "необходимый атрибут воспитания", которые пускают в ход не только склонные к садизму абьюзеры, но порой вполне себе обычные родители, поскольку считают "умеренные" побои эффективным средством воспитания. Даже в семьях, где детей не бьют, можно услышать фразы вроде "Зря я тебя рожала!", "Ты мне надоел!", "Ты мне не нужен", "Ты здесь никто, и у тебя нет ничего своего", "Ты ещё ничего не заработал" и так далее. Унижение, пренебрежение и обесценивание – это среда, в которой выросли многие россияне. Отсутствие безусловного принятия, окрики, физические наказания, равнодушие к вещам, которые волнуют ребенка, – это атмосфера, в которой нет места уважению личности, а значит, нет места и свободе. Человек, чью волю подавляли сызмала, воспринимает любое подавление как нечто вполне естественное.

При этом родителей также трудно винить в таких ситуациях. Воспитанные людьми, прошедшими войну, голод и другие тяготы XX века, они с детства приучены к грубости и лишениям. В самом деле, каким ещё могло быть сознание человека, выросшего на советском культе жертвенности, на установках "мужчины не плачут", "настоящий пионер должен сжать зубы и терпеть", на хамстве советских учителей, своими публичными "проработками" провоцировавшими школьную травлю, атмосферы пренебрежения к стремлениям личности вообще, а ребенка тем более? Жесткие рамки воспитания в пуританских семьях в США тоже, мягко говоря, не назовёшь классическими образцами проявления родительской любви, но в американском обществе подавление свободы хотя бы начиналось и кончалось домом, тогда как в СССР оно ощущалось везде: в семье, в школе, в пионерской ячейке и в комсомольской организации, на работе и в больнице.

Что странного в том, что дети, привыкнув к физическим наказаниям, став взрослыми, одобряют вопиющую жестокость силовиков?

Советские дети стали постсоветскими взрослыми. Они переносили на свое потомство те же методы воспитания: побои, обвинения, недоверие, обесценивание, непомерные требования следовать высоким стандартам, уничижительные замечания, запреты проявлять слабости. Единственным плюсом такого воспитания стало то, что мы в чем-то стали сильнее, самостоятельнее и даже быстрее социализировались. Если выросшего в заботливой семье американского ребенка наверняка напугал бы стандартный российский двор, то мы росли во дворах, не боясь ни грязных подворотен, ни тёмных переулков. Мы стали менее автономными и эгоистичными, чем "западные" дети, потому что сбивались в компании и держались друг за друга. Мы порой даже находили в своей дворовой компании иллюзию любви, которой нам не хватало в семье. Лишь одно объединяло двор и дом: отсутствие безусловного принятия. Дома в нашей слабости мы были не нужны, во дворе мы были в ней также уязвимы.

Возможно, именно в этом берут свои истоки симпатии россиян к Путину. Людям, привыкшим к культу силы и естественности насилия, трудно уважать рафинированного интеллигента вроде Барака Обамы – зато вполне по душе мачо, обещающий "мочить в сортире" неприятелей. Мы привыкли к тому, что нас не будут любить и даже уважать просто так, без выполнения определённых условий, потому мы и соглашаемся на эти условия в рамках целой страны – будь то невмешательство в политику или дружное одобрение внешнеполитических безумств. Тот, кто не смог проявить лидерские качества во дворе, привык искать способы подхода к вожаку, способному их защитить, именно они сегодня с легкостью и пишут доносы и выстраивают отношения со всевозможными "крышами".

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Странно ли, что взрослые, привыкшие с детства к физическим наказаниям, став взрослыми, одобряют жестокость силовиков? Странно ли, что после услышанных в детстве оскорблений их не коробит государственная травля, развернутая в России в отношении целых народов? Если самый близкий человек – отец или мать – периодически угрожает "дать ремня" или "сдать в детдом", то нет ничего удивительного в том, что русский страх идёт бок о бок с любовью и выливается в конечном итоге в уродливый культ сталинизма.

Эту проблему не решить законом о противодействии семейному насилию, поскольку невозможно поставить на учет каждую вторую семью. Более того, если расширять понятие "насилие" до случаев уничижительных комментариев и угроз, то коррумпированные российские чиновники наверняка станут злоупотреблять своими правами в худших традициях той самой "ювенальной юстиции", которой так любят пугать пропагандисты. Проблема является системной, и подход к ее решению также должен быть системным.

Новая этика воспитания детей потихоньку начинает прививаться и в российском обществе, по крайней мере в образованной его части. Однако инерция очень велика, а стереотипы очень сильны. Обращение к психологу большинство россиян до сих пор рассматривают как клеймо и диагноз, да и денег на психотерапию у многих жителей страны зачастую не хватает. Свои осознанные трудности мы привыкли решать в душевных разговорах с друзьями, а неосознанные проблемы продолжают кочевать из поколения в поколение, передавая по наследству культ насилия и неуважения, а значит, и несвободы.

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