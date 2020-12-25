Подходит к концу 2020 год – 7-й с того момента, как Российская Федерация встала на путь страны-изгоя и упорно не сходит, не смотря на бремя экономических и политических санкций. При этом Россия не только по принципу "назло маме отморожу уши" продолжила свою деструктивную внешнюю и внутреннюю политику, но и сделала свои недостатки и преступления главной идеологией государства, которой следует гордиться и никак иначе! – пишет Злой одессит для "Информационного сопротивления".

За эти 7 лет, Россия сохранила свой статус страны-оккупанта, продолжая контролировать захваченные в ходе вторжения в 2014 году в Украину территории, не проявляя заинтересованности в решении этого вопроса. За эти 7 лет Россия значительно расширила ареал поддерживаемых ею политически, финансово, а также посредством военной силы, диктаторских режимов.

В 2015 году РФ официально ввела в Сирию свои войска, для оказания поддержки кровавому диктатору Башару Асаду, а до того режим поддерживали российские наемники из частных военных компаний. После этого пробного броска в Сирии, Москва разместила своих наемников в Ливии, ЦАР, Мозамбике и т.д. Российские головорезы так же были отправлены в далекую, заокеанскую Венесуэлу, для поддержки режима Николаса Мадуро.

Россия стала точкой сбора сепаратистских движений и террористических организаций. Например, в Москве регулярно проводятся встречи представителей сепаратистских организаций со всего мира, а террористов движения Талибан принимают на высоком, официальном уровне.

Но не только политическая, финансовая и военная поддержка кровавых режимов, сепаратистских движений и террористических организаций стали отличительной, неизменной чертой России.

За прошедшие года и в 2020-м в том числе, российские хакеры, принадлежащие специальным группам силовых структур, стали известны на весь мир. Взломы баз данных, вмешательство в избирательный процесс других стран, распространение ложной информации, манипуляции и кибер-преступления на любой извращенный вкус.

Российский кибер-терроризм сейчас представляет собой такую же угрозу, как и наемники ЧВК "Вагнер", или убийцы, проникающие в страны ЕС для совершения убийств неугодных российскому режиму лиц. И каждый год неизменный почерк, Скрипали в Солсбери, Хангошвили в Берлине, Навальной в самой России. И это лишь верхушка айсберга причастности российских силовых ведомств к заказным убийствам.

Россия совершенно не изменилась с того дня, когда вторглась в Украину, но не менялась она и до этого. Столетия истории свидетельствуют о том, что формирование мирового господства через террор и насилие — это традиционная методика РФ. И единственное, что ее останавливает в бесконечном круговороте сеяния хаоса по миру, когда она сама погружается в хаос.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.