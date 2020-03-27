Российская элита завезла коронавирус COVID-19 из горнолыжного курорта в Куршевеле в Москву.

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Об этом сообщает телеканал "Дождь". Речь идет о семье бизнесмена Александра Чигиринского, брата магната из списка "Форбс" Шалвы Чигиринского.

Мария Чигиринская instagram.com/masha_chigirinskaya

Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как вся семья пляшет под песню "Плевать, если я заболею". Отмечается, что после прилета вся семья Чигиринских оказалась в самоизоляции и сдали тесты на коронавирус.

У младшей дочери Марии болезнь не подтвердилась, однако, по данным СМИ, тест показал положительный результат у старшей Ирины.

Ирина Чигиринская instagram.com/ira_chigirinskaya

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что коронавирус привезли в Россию люди из-за границы.

"Сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам. Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда", - приводит его слова РБК.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в связи с распространением коронавируса решила ужесточить в стране правила въезда и выезда. С пятницы, 27 марта, российские авиакомпании должны прекратить чартерное авиасообщение между российскими и иностранными аэропортами, за исключением рейсов для возвращения россиян домой, а также отдельных полетов по поручению правительства.

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