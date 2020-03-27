Российская элита завезла коронавирус COVID-19 из горнолыжного курорта в Куршевеле в Москву.
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Об этом сообщает телеканал "Дождь". Речь идет о семье бизнесмена Александра Чигиринского, брата магната из списка "Форбс" Шалвы Чигиринского.
Мария Чигиринская
instagram.com/masha_chigirinskaya
Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как вся семья пляшет под песню "Плевать, если я заболею". Отмечается, что после прилета вся семья Чигиринских оказалась в самоизоляции и сдали тесты на коронавирус.
У младшей дочери Марии болезнь не подтвердилась, однако, по данным СМИ, тест показал положительный результат у старшей Ирины.
Ирина Чигиринская
instagram.com/ira_chigirinskaya
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что коронавирус привезли в Россию люди из-за границы.
"Сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам. Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда", - приводит его слова РБК.
Сложно описать насколько волнительным был для меня вчерашний день... в ожидании результатов анализа! В первую очередь хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал меня! Мне и моей семье позвонило и написало огромное количество людей! И до сих пор мы остаёмся на связи! Приятно, что в это не простое для мира время-близкие не дают мне чувствовать себя одиноко! А теперь к главному! С радостью сообщаю, что мой тест на коронавирус оказался отрицательным! Я абсолютно здорова! Однако карантин на этом не заканчивается и намерена продолжать самоизоляцию Я вовсе не боялась заболеть и не вижу в этом ничего позорного! Но реакция людей на новость об угрозе болезни-не может не удивлять! Агрессия, ненависть и паника окутали многих! И заболевших буквально "закидывают камнями" и "клеймят прокаженными"! Люди, остановитесь! Самое худшее-это потерять человечность! Заболеть человеку или нет решает не он сам! Но в ваших силах изменить отношение к происходящему! Для меня такое поведение-страшнее коронавируса! Задумайтесь!
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в связи с распространением коронавируса решила ужесточить в стране правила въезда и выезда. С пятницы, 27 марта, российские авиакомпании должны прекратить чартерное авиасообщение между российскими и иностранными аэропортами, за исключением рейсов для возвращения россиян домой, а также отдельных полетов по поручению правительства.
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