Спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин предупредил, что изменения в российском законодательстве, которые позволят приравнять призывы к отчуждению части российской территории к экстремизму, можно будет распространять и на граждан других стран.

Напомню, что эти изменения были предложены представителями обеих палат российского Федерального собрания сразу же после того, как состоялось голосование об изменениях в Конституции России. При этом инициаторы и не скрывали, что речь идет именно о Крыме, в принадлежности которого Российской Федерации позволяют себе усомниться в подавляющем большинстве стран современного мира. Но теперь оказывается, что за сомнения о российском статусе аннексированного полуострова в Москве хотят карать и украинских депутатов, заявления которых о Крыме могут привести к "наказаниям по законам Российской Федерации и к требованиям об их экстрадиции". И американских конгрессменов, которые могут быть арестованы в России или, опять-таки, затребованы российским правосудием. И – если развивать мысль господина Володина – для политиков всех стран, которые подчеркивают украинский статус Крыма, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Хотелось бы, конечно, представить, как все это будет происходить. И дело, конечно же, не в украинских политиках, большая часть которых не посещает Россию со времени оккупации Крыма. А если кто и посещает, то я могу их назвать откровенным коллаборационистами, которые предпочитают об оккупированной территории просто молчать.

Действительно ли Россия готова поставить крест на почти на всех своих международных контактах, даже на жизненно важных?

Речь идет обо всех остальных. Действительно ли Россия готова поставить крест на почти на всех своих международных контактах, даже на жизненно важных? Ведь о Крыме говорят отнюдь не только украинские или американские парламентарии. Вот совсем недавно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна никогда не признает аннексии Крыма и будет вместе с Украиной добиваться прекращения этого состояния – а это уже не просто слова, но и призыв к действию. Означает ли это, что во время своего следующего визита в Москву глава турецкого внешнеполитического ведомства будет арестован? И кто станет надевать на него наручники? Володин? Лавров? Или сам Путин? А будет ли Путин лично арестовывать турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который в феврале 2020 года заявил, что "Анкара никогда не признает незаконную аннексию Крыма". Или поручит арест Володину?

А если в Москву приедет президент Франции Эммануэль Макрон, который неоднократно заявлял о непризнании российской аннексии Крыма – его тоже арестуют или только оштрафуют? И это только первые фамилии известных политиков, которые пришли мне на ум. Если я начну цитировать всех, кто за эти годы заявил о непризнании российской аннексии Крыма и необходимости возвращения территории Украины, получится не статья, а энциклопедия. А сколько политиков еще заявит об этом, когда появится повод! И что же – всех в Лефортово?

Нельзя никаким российским голосованием и законом опровергнуть международное право. Так не бывает

При всем уважении к риторическим талантам господина Володина, автора незабываемого прогноза о скором крахе России, которая по его словам, исчезнет вместе с Владимиром Путиным, я все же рискну предположить, что весь мир даже такая большая страна арестовать не сможет. Нет таких возможностей ни у российской пенитенциарной системы, ни у российских судов, ни у кого. Потому что если даже представить себе, что все страны мира подчинятся нелепому российскому закону и послушно отправят в Россию всех, кто не считает Крым российской территорией, то количество этих людей будет превышать актуальное население Российской Федерации. Попросту говоря: всех пересажать не удастся. И нельзя никаким российским голосованием и законом опровергнуть международное право. Так не бывает.

Над высказываниями Вячеслава Володина можно было бы посмеяться, если бы только Россия на самом деле не возбуждала бы уголовные дела по придуманным обвинениям, если бы ее силовики не арестовывали бы честных людей, если бы не было пыток, отравлений, смертей – всего того, что в современном мире прочно ассоциируется с путинской Россией.

Поэтому слова Володина – не просто фигура речи, но и угроза. И понимание этого не оставляет места для снисходительных улыбок.