Эстония предъявила России территориальные претензии: историк расставил точки над "i"

Российский историк, оппозиционный политик Андрей Зубов заявил о том, что территориальные претензии Эстонии к России, которые базируются на Тартуском мирном договоре, не имеют оснований.

"Этот договор действительно был подписан с незаконным, тогда никем не признанным коммунистическим режимом в Москве. Но после этого, в 1975 году, был подписал Хельсинкский договор о нерушимости границ в Европе", – пояснил он в комментарии OBOZREVATEL.

"Поэтому претензии Эстонии на эти земли столь же бессмысленны, как и претензии России на Эстонию, скажем, по соглашению XVIII века", – заметил историк.

Эстония предъявила России территориальные претензии

По его словам, заключение Тартуского мирного договора в 1920 году было вынужденной мерой со стороны Эстонии. "Потому что Эстония нуждалась в признании. Таким образом она получила земли Санкт-Петербургской и Псковской губерний, которые в то время были заняты эстонскими войсками".

"Но это всё уже в прошлом, и нынешние границы нерушимы", – подчеркнул Зубов. "Кстати говоря, это главный аргумент и в пользу того, что Крым и Донбасс должны, безусловно, принадлежать Украине – потому что границы в Европе нерушимы и никто их не пересматривает", – сказал историк.

Как писал OBOZREVATEL, в новогоднем поздравлении спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил России о Тартуском мирном договоре, со дня подписания которого исполняется 100 лет. Он заявил, что документ до сих пор действителен. Согласно ему, Эстонии принадлежала часть Ленинградской и Псковской областей.

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