"Это будут дни траура": России предрекли вспышку COVID-19 на майские праздники

Журналист немецкого издания Der Standard предположил, что майские праздники грозят стать в России днями траура из-то того, что количество заражений коронавирусом резко возросло.

Как Андре Баллен написал в своей статье, введение электронных пропусков в метро 15 апреля привело к хаосу и резкому скачку инфицирования COVID-19. Так, в России за прошедшие дни зафиксировали наибольшее число заражений вирусом – более 10 тысяч новых случаев. Большинство из них в Москве.

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"Москвичам врезались в память эти кадры: километровые пробки на въездах в город и огромная давка у входов метро, основное средство транспорта города. Введение электронных пропусков 15 апреля привело к гигантскому хаосу, который был похож на суматоху в американских аэропортах после поспешно введенного запрета на въезд. В первый день полиция не справлялась с контролем пропусков. Теперь, две недели спустя, российские власти констатировали резкий скачок числа заражений. Случайность это или нет – но имидж мэра Москвы Сергея Собянина как кризисного менеджера пострадал", – указал журналист.

По его словам, руководство РФ "и без того ходит по острию ножа" – оно должно тормозить распространение коронавируса, но одновременно не может совсем задушить уже серьезно пострадавшую экономику. Он напомнил, что теперь Россия со 145 тысячами зараженных занимает в мировой статистике седьмое место, следуя за Германией.

"Если изначально органы здравоохранения ожидали пика кризиса в конце апреля, то теперь эти прогнозы были поспешно сдвинуты. Кремль продолжает надеяться, что пик заболеваемости будет достигнут по крайней мере в середине мая. Ведь в то время как в Москве система здравоохранения, которую Собянин мобилизовал уже несколько недель назад, еще справляется с потоком пациентов, многие регионы проспали подготовку к пандемии", – говорится в статье.

Журналист утверждает, что пока эпицентром эпидемии все еще является Москва, однако тенденция стремительно идет вверх и в регионах последствия грозят стать наиболее серьезными, ведь в отличие от столицы здесь мало финансовых резервов для того, чтобы в короткие сроки найти новые больничные койки, аппараты ИВЛ или медперсонал. В результате смертность, которая на настоящий момент еще является умеренной, может сильно возрасти, пишет Баллен.

"Если майские праздники, которые россияне традиционно используют для поездок на дачу и шашлыков, приведут к дальнейшему обострению ситуации, ограничения передвижения будут не только продлены – масштабно усилится и их реализация. Уже сейчас из-за COVID-19 Кремль предоставил полиции беспрецедентные права. Так, полицейские могут вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и стрелять на поражение", – пишет Der Standard.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – за сутки в стране подтвердили +10 633 диагнозов COVID-19.

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