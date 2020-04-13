России предрекли перелом: астролог назвала год

Астролог Людмила Халанская спрогнозировала, что к середине 2020-х годов в Российской Федерации произойдет перелом.

"События резкие и, очевидно, драматические", – сказала она в блоге OBOZREVATEL.

По оценкам астролога, в 2022-24 годах "количество аспектов внешних войн и попыток укрепить своё влияние на международной арене значительно уменьшается". В этот период внешнеполитическая активность РФ "замрет". Вместе с тем, "начиная с 2022 года, сильные негативные аспекты прочно закрепляются в сфере внутренней жизни страны, вытесняя почти полностью позитив", – сказала она.

Москва в руинах, коллаж

К 2025 году астролог спрогнозировала "резкие и, очевидно, драматические" события в стране. Возможны массовые протесты, недовольство властью. К этому времени "возобновятся аспекты войны", но, "скорее всего, не внешние, а внутренние войны, возможно, региональные или гражданские", – пояснила она.

В то же время "проигранных войн так же много, как и просто аспектов войны. Это впервые за много десятилетий, когда войны не приносят Москве успех, являются для неё однозначно негативными, существенно ослабляют её положение", – спрогнозировала астролог.

Как писал OBOZREVATEL, журналист и публицист Виталий Портников спрогнозировал, что мировой кризис, в том числе и из-за пандемии коронавируса, больше всего может сказаться именно на России, где в результате значительная часть производств, закрытых в связи с карантином, так и не откроется.

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