Президенту России Владимиру Путину грозят серьезные проблемы из-за коронавируса, который максимально ослабит всю Россию и его власть в частности.

Такую мысль высказал директор по российским исследованиям в Американском институте предпринимательства Леон Арон в материале для The Wall Street Journal.

"Дни, когда сверхуверенная в себе Россия отправляла самолеты с медицинскими ресурсами в Италию, Сербию и США, теперь кажутся историей древнего мира", – сказано в статье.

России предрекли катастрофу из-за коронавируса

По словам Арона, Россия сильно пострадала от экономического кризиса, и это только ухудшает ситуацию: "Экономика и рубль вряд ли скоро восстановятся. В следующие несколько месяцев тяготы, связанные с коронавирусом, могут привести к снижению доходов в среднем на 18%, и до 8 млн россиян могут потерять работу".

"Худшее из предсказаний российских наблюдателей – "разрушение системы" или даже "мощнейшая с 1917 года политическая встряска" – все еще маловероятны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В российской политической системе достаточно устойчивости, и люди слишком озабочены выживанием, чтобы выходить на улицы. Однако нет никаких сомнений в том, что это будет самая сложная задача, с которой столкнулся президент Владимир Путин за 20 лет своего правления", – добавил исследователь.

"Путин, скорее всего, спасет себя и свой режим. И все же гнев сохранится и, вероятно, всплывет в 2024 году, когда россиянам придется участвовать в электоральном фарсе с целью придать ему легитимность. COVID-19, может, и не уничтожит президентство Путина, но он заложил под него бомбу замедленного действия", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия призналась в потере 100 млрд в день из-за коронавируса.