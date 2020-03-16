Главная Новости
16 марта • обновлено в 15:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

России пообещали комендантский час из-за коронавируса

2.2т
Читать материал на украинском

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр не исключил, что в России может быть введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Всё правительство России завязло в коронавирусе, только этим и занимается. Ситуация очень серьезная", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

"Чрезвычайное положение в России практически неизбежно в ситуации, когда число заболевших по всему миру может достичь нескольких миллиардов, а в таких странах, как Россия или Украина, может идти речь о десятках миллионов", – заявил эксперт.

Эпидемия, коллаж

Эпидемия, коллаж

Фельгенгауэр рассказал о том, что в Москве готовятся к введению чрезвычайной ситуации. "Как мне известно, уже работают штабы", – сообщил он.

По словам эксперта, для введения в стране "комендантского часа, блокпостов, патрулирования и прочее" понадобится привлечение армии.

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, скандальный глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи Дмитрий Смирнов заявил, что люди будут умирать от коронавируса даже при карантине, если на то есть Божья воля.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эксклюзив
Персона
Павел Фельгенгауэр
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Отличная новость, обнуленные россияне по норам будут сидеть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Он Алекс, хорошо быть xoxлом. Лапшу прямо с ушей хавать можно постоянно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги