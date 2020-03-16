России пообещали комендантский час из-за коронавируса

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр не исключил, что в России может быть введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Всё правительство России завязло в коронавирусе, только этим и занимается. Ситуация очень серьезная", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

"Чрезвычайное положение в России практически неизбежно в ситуации, когда число заболевших по всему миру может достичь нескольких миллиардов, а в таких странах, как Россия или Украина, может идти речь о десятках миллионов", – заявил эксперт.

Эпидемия, коллаж

Фельгенгауэр рассказал о том, что в Москве готовятся к введению чрезвычайной ситуации. "Как мне известно, уже работают штабы", – сообщил он.

По словам эксперта, для введения в стране "комендантского часа, блокпостов, патрулирования и прочее" понадобится привлечение армии.

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, скандальный глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи Дмитрий Смирнов заявил, что люди будут умирать от коронавируса даже при карантине, если на то есть Божья воля.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.