В России два истребителя столкнулись в небе: первые подробности

В России на Дальнем Востоке 18 января прямо в воздухе столкнулись два истребителя Су-34. Оба экипажа катапультировались, однако их судьба неизвестна.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, инцидент произошел около 9 утра по киевскому времени.
"Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Членов экипажа ищут спасатели поисковой операции", — пояснил собеседник.
Он уточнил, катастрофа произошла во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.
Су-34
Википедия
"Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", — сообщил источник агентства.
Поселок Нельма, ориентировочное место крушения
Google-карты
В ходе поисковой операции стало известно, что один самолет рухнул в Татарский пролив между Хабаровским краем и островом Сахалин. Второй истребитель, по предварительным данным, может вернуться на базу.
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