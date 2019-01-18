В России два истребителя столкнулись в небе: первые подробности

В России на Дальнем Востоке 18 января прямо в воздухе столкнулись два истребителя Су-34. Оба экипажа катапультировались, однако их судьба неизвестна.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, инцидент произошел около 9 утра по киевскому времени.

"Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Членов экипажа ищут спасатели поисковой операции", — пояснил собеседник.

Он уточнил, катастрофа произошла во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.

Су-34 Википедия

"Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", — сообщил источник агентства.

Поселок Нельма, ориентировочное место крушения Google-карты

В ходе поисковой операции стало известно, что один самолет рухнул в Татарский пролив между Хабаровским краем и островом Сахалин. Второй истребитель, по предварительным данным, может вернуться на базу.

Новость дополняется

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.