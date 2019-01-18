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В России два истребителя столкнулись в небе: первые подробности

6.9тЧитать материал на украинском

В России на Дальнем Востоке 18 января прямо в воздухе столкнулись два истребителя Су-34. Оба экипажа катапультировались, однако их судьба неизвестна.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, инцидент произошел около 9 утра по киевскому времени.

"Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Членов экипажа ищут спасатели поисковой операции", — пояснил собеседник.

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Он уточнил, катастрофа произошла во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.

Су-34

Су-34

Википедия

"Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", — сообщил источник агентства.

Поселок Нельма, ориентировочное место крушения

Поселок Нельма, ориентировочное место крушения

Google-карты

В ходе поисковой операции стало известно, что один самолет рухнул в Татарский пролив между Хабаровским краем и островом Сахалин. Второй истребитель, по предварительным данным, может вернуться на базу.

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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
то проіски священного меча самураїв
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Як гарно починається ранок, ватокацапи продовжують самознищення
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапопидары решили отработать по примеру воевавших дидов воздушный таран времён Второй мировой и у них это получилось, жалко что кто-то успел катапультироваться, радостно было б видеть трупы мокшанутого скота, гы-гы-гы.
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