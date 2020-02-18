"Роскосмос" отказался от гигантского "фаллоса": в чем суть

В России после скандала в сети передумали возводить в Москве здание, которое пользователи сравнивали с мужским половым органом.

Речь идет о Национальном космическом центре (НКЦ), возводимом на территории Центра Хруничева в российской столице. Прект изменился: теперь здание будет иметь форму треугольной призмы, а не сверхтяжелой ракеты, сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото, докролльте до конца страницы).

Изначальный проект скандального здания "Роскосмоса"

В госкорпорации отказались комментировать данную информацию, порекомендовав обратиться к застройщику.

Однако, в СМИ тут же пояснили, в чем причина такого резкого изменения проекта.

Рогозин презентует проект в Москве Скриншот с видео

Скриншот с видео

Строительство уже в процессе "Коммерсант"

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале прошлого года гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин анонсировал строительство небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. Россиян весьма удивила эта идея. В сети сравнили ее со строительством гигантского фаллоса.

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