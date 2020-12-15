Племянник Путина провел съезд "антикоррупционной" партии в элитном ресторане: СМИ подсчитали расходы

Экс-сотрудник ФСБ, бизнесмен Роман Путин, двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина, создал новую партию "Россия без коррупции" и провел ее первый съезд в элитном ресторане "Яръ" в Москве.

Соответствующие фото 15 декабря опубликовал Telegram-канал "РИА Новости". "Интерфакс" пишет, что в московский ресторан съехались 106 делегатов партии из 53 регионов страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как передают "Открытые медиа", средний чек в этом заведении без учета напитков составляет около 2500 рублей (около 950 гривен).

Аренда зала для банкета или иного мероприятия, как узнали журналисты, стоит 4500 рублей с человека (1700 гривен) +10% за обслуживание. Выходя из общего количества гостей, племянник президента РФ мог заплатить за организацию съезда около 500 000 рублей (более 189 000 гривен).

Скриншот

Скриншот

Напомним:

О том, что Роман Путин стал главой партии "Народ против коррупции" и собирается на выборы, стало известно в июле 2020 года.

О своих намерениях пойти в политику племянник Путина заявлял в марте. Тогда он огласил, что намерен создать партию на базе движения "Люди дела".

Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал партию "Народ против коррупции" в середине ноября.

Ранее племянник российского президента работал в ФСБ, был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.

Роман Путин является сыном Игоря Путина, двоюродного брата главы РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря в Подмосковье нашли застреленным исполнительного директора компании, отвечающей за авиационные тренажеры для министерства обороны РФ, Владимира Пасекунова. Тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову находилось в автомобиле, припаркованном на берегу реки.