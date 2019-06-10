"Роковая ошибка": Сотник рассказал, при каком условии Путин уйдет с Донбасса

Россия выведет свои войска с оккупированного ею Донбасса и вернет регион в состав Украины, если Киев признает аннексию Крыма законной.

В таком случае, западные санкции против РФ будут сняты, но это станет роковой ошибкой для обоих государств, сказал в интервью OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"Для России Крымнаш – это все. И если бы Украина решила признать его российским, Кремль сразу же выигрывает в вопросе санкций. Их снимают, и Путин может даже стереться ластиком с Донбасса, сказав, что нас там вообще не было. Это ваши внутренние траблы, это ваша гражданская война. Песков постоянно же говорит, "это ваши проблемы, разбирайтесь сами". А с Крымом никуда не деться. Это ахиллесова пята", – уверен журналист.

Аннексия Крыма UAZMI

По его мнению, снятие санкций с Кремля и путинского режима — это его пролонгация, второе дыхание и признание легитимности.

"Если Украина пойдет на условия Путина по Крыму, это будет очень большая ошибка, роковая. И не только для Украины, но и для России тоже", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России намекнули на "Минск-3", якобы Зеленский и Путин заключат новые соглашения по Донбассу.

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