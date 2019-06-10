ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Роковая ошибка": Сотник рассказал, при каком условии Путин уйдет с Донбасса

753Читать материал на украинском

Россия выведет свои войска с оккупированного ею Донбасса и вернет регион в состав Украины, если Киев признает аннексию Крыма законной.

В таком случае, западные санкции против РФ будут сняты, но это станет роковой ошибкой для обоих государств, сказал в интервью OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"Для России Крымнаш – это все. И если бы Украина решила признать его российским, Кремль сразу же выигрывает в вопросе санкций. Их снимают, и Путин может даже стереться ластиком с Донбасса, сказав, что нас там вообще не было. Это ваши внутренние траблы, это ваша гражданская война. Песков постоянно же говорит, "это ваши проблемы, разбирайтесь сами". А с Крымом никуда не деться. Это ахиллесова пята", – уверен журналист.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

UAZMI

По его мнению, снятие санкций с Кремля и путинского режима — это его пролонгация, второе дыхание и признание легитимности.

Новости
"Верните Крым Украине!" Лаврова разнесли за ложь о "референдуме"

"Если Украина пойдет на условия Путина по Крыму, это будет очень большая ошибка, роковая. И не только для Украины, но и для России тоже", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России намекнули на "Минск-3", якобы Зеленский и Путин заключат новые соглашения по Донбассу.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинДмитрий ПесковСаша Сотник
Место
Россия
Теги
Украинавойнасанкции КрымНовости КрымаНовости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Не удивляйтесь, это же Сотник...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel