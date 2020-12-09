Рогозин вместо Маска решил использовать космические технологии в обезвоженном Крыму

Генеральный директор российского "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил использовать технологии государственной корпорации для решения проблем с обеспечением водой оккупированного РФ Крыма.

Cвою идею он озвучил в Twitter. Глава "Роскосмоса" прокомментировал публикацию нелегитимного депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая предложила американскому предпринимателю Илону Маску посетить полуостров и решить проблему с пресной водой.

"А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для города Москвы, или технологии ее опреснения (Центр Келдыша), которые мы сделали для Казахстана на Каспии? Оба предприятия – это "Роскосмос". Или вам обязательно нужен Илон Маск?" – написал Рогозин.

Поклонская ответила, что ей безразлично, кто сможет решить проблему – Маск или Рогозин. Ей якобы важно, чтобы жители Крыма получали качественную воду и продукты питания.

Рогозин продолжил диалог и пригласил Поклонскую посетить московские предприятия "Роскосмоса", где разработали технологии по очистке воды и ее получению.

В свою очередь, депутат приняла приглашение и выразила надежду, что это заинтересует и оккупационную администрацию Крыма.

Рогозин предложил опреснять воду в Крыму Twitter

Глава "Роскосмоса" пригласил Поклонскую на предприятия корпорации Twitter

Напомним, нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская пригласила американского изобретателя, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска переехать во временно оккупированный Крым. Она сравнила обзвоженный Крым с Марсом, куда Маск планирует отправить экспедицию.

Как сообщал OBOZREVATEL: