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"Рогозин съё*ывает из Омска!" Сеть рассмешило эпичное видео с парковкой авто

2.7т Читать материал на украинском

На записи камер видеонаблюдения попало необычное ДТП, которое произошло в Омске (Россия).

Выезжая с парковки одного из местных торговых центов, машина сделала два сальто, а затем упала на бок (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

В пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области уточнили, что автомобиль ВАЗ допустил наезд на препятствие. С места происшествия водитель скрылся.

Пользователи в сети иронично предположили, что за рулем был генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

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"100% в салоне гремела ру-попса в стиле "два притопа, три прихлопа". На Берлин! Тагил!", "Рогозин съё*ывает из Омска?", "Из Омска так просто не сбежать", - прокомментировали они.

"Рогозин съё*ывает из Омска!" Сеть рассмешило эпичное видео с парковкой авто
"Рогозин съё*ывает из Омска!" Сеть рассмешило эпичное видео с парковкой авто

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Свердловской области в России пьяный водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел на обочину, в результате чего погибло трое человек.

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Место
Россия Омск
Тег
Новости России
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