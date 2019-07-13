"Рогозин съё*ывает из Омска!" Сеть рассмешило эпичное видео с парковкой авто

На записи камер видеонаблюдения попало необычное ДТП, которое произошло в Омске (Россия).

Выезжая с парковки одного из местных торговых центов, машина сделала два сальто, а затем упала на бок (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

В пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области уточнили, что автомобиль ВАЗ допустил наезд на препятствие. С места происшествия водитель скрылся.

Пользователи в сети иронично предположили, что за рулем был генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"100% в салоне гремела ру-попса в стиле "два притопа, три прихлопа". На Берлин! Тагил!", "Рогозин съё*ывает из Омска?", "Из Омска так просто не сбежать", - прокомментировали они.

скриншот

В Омске мужчина авангардным способом выехал с парковки.

Машина восстановлению не подлежит, мужчина отделался мелким ремонтом. pic.twitter.com/B6GNE0Jg6J — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) July 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Свердловской области в России пьяный водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел на обочину, в результате чего погибло трое человек.

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