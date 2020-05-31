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31 мая • обновлено в 11:46
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Рогозин поспорил о величии СССР и назвал Ельцина предателем

3.9т
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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал первого президента постсоветской России Бориса Ельцина предателем.

Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на его дискуссию в Twitter о роли советских правителей. В частности, он опубликовал в соцсети ссылку на статью, посвященную предложению вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, выйти на рынок заимствований для более динамичного экономического роста.

"Борисов прав. СССР стал великой державой благодаря индустриализации, а не за счет монетаризма и продажи углеводородного сырья", – написал глава "Роскосмоса".

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

При этом в комментариях россияне неоднозначно восприняли такое утверждение Рогозина. А журналист Дмитрий Губин иронично указал, мол, "в "великой державе" мы с*али в соседние дырки на военных сборах".

"Великая [страна] была. Ага. Великая с*ань. Тебя ж никто не заставляет тут хе*ню писать", – возмутился он.

В ответ глава "Роскосмоса" заявил, что Советский Союз был великим только при правлении диктатора Иосифа Сталина.

"Мы с тобой застали застой и захват КПСС этническими националистами и патологическими предателями типа Ельцина. А до него – лицемерную и бессмысленную перестройку Горбачева. Так что я все правильно сказал, а у тебя опять одни эмоции либерала", – цитирует издание ответ Рогозина.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что американский изобретатель Илон Маск под видом идеи со взрывами на Марсе якобы хочет вывести ядерное оружие США в космос.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Борис Ельцин Дмитрий Рогозин
Место
Россия
Теги
СССР Роскосмос
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