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7 февраля • обновлено в 08:14
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Подкололи даже пропагандисты Путина: Рогозин похвастался созданием днища российской "Федерации"

7.7т
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В России разработали днище для космического корабля "Орел" (бывшая "Федерация").

Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Уже кое-какие элементы корабля созданы – днище, отдельные силовые конструкции. Мне их уже показали, они существуют", – сказал он.

По его словам, в настоящее время в ракетно-космической корпорации "Энергия" идет "выпуск необходимой технической документации, освоение новых станков и их размещение в корпусах корпорации".

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"Еще отрабатывается авионика, эргономика приборов, манипуляторов, компьютеры, а также то, что будет внутри корабля", – уточнил Рогозин.

Система спасения "Орла" будет "двухступенчатой и более интеллектуальной", чем у предшествующего "Союза МС". В частности, первый элемент системы, ракетный блок аварийного спасения, предназначен для уведения космического корабля в случае развития нештатной ситуации на стартовом комплексе, после чего начнет работать второй этап.

"На заключительном этапе выведения система будет иметь достаточно энергетики, чтобы на собственных двигателях, без ракеты, поднять корабль на безопасную орбиту", – добавил гендиректор.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован в 2023 году.

Отметим: издание "Лента.ру" опубликовало новость об этом космическом корабле с ироничным заглавием: "Создано днище российской "Федерации".

Подкололи даже пропагандисты Путина: Рогозин похвастался созданием днища российской "Федерации"

Скрин новости на "Ленте.ру"

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Роскосмос" и Минобороны России одобрили новую модификацию ракеты-носителя "Ангара" – "Ангара А5М" с повышенной грузоподъемностью.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия
Теги
Новости России Роскосмос космос
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
На Марс они еще в 19 году высадились!.Что нет?.Путин сказал!.А "система спасения" актуальна,особенно двухступенчатая,первая ступень-прыжок с рюкзаком,вторая-попадание на батут,и так до БесКонечности.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Следующим "великим достижением" - будет мультик о том как это ДНИЩЕ выводит корабль на орбиту Марса , ну или Сатурна
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Мы думади в параше это дно,но постучали снизу...ждем следующих достижений в леке с дерьма следующего Дна..
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3
Беглов Роман
Беглов Роман
Pavlov Dmitry, фу, тролль, не опускайся до бестолковой ругани. Это показывает твою слабость. Неужели вас там не учат. Впрочем некоторых учить -только время тратить.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Ибрагимов Золтан, чернoжёпый татарва, ты лучше думай как овцу трaхать так, чтобы она от тебя не забеременела.
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