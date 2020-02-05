Подкололи даже пропагандисты Путина: Рогозин похвастался созданием днища российской "Федерации"

В России разработали днище для космического корабля "Орел" (бывшая "Федерация").

Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Уже кое-какие элементы корабля созданы – днище, отдельные силовые конструкции. Мне их уже показали, они существуют", – сказал он.

По его словам, в настоящее время в ракетно-космической корпорации "Энергия" идет "выпуск необходимой технической документации, освоение новых станков и их размещение в корпусах корпорации".

"Еще отрабатывается авионика, эргономика приборов, манипуляторов, компьютеры, а также то, что будет внутри корабля", – уточнил Рогозин.

Система спасения "Орла" будет "двухступенчатой и более интеллектуальной", чем у предшествующего "Союза МС". В частности, первый элемент системы, ракетный блок аварийного спасения, предназначен для уведения космического корабля в случае развития нештатной ситуации на стартовом комплексе, после чего начнет работать второй этап.

"На заключительном этапе выведения система будет иметь достаточно энергетики, чтобы на собственных двигателях, без ракеты, поднять корабль на безопасную орбиту", – добавил гендиректор.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован в 2023 году.

Отметим: издание "Лента.ру" опубликовало новость об этом космическом корабле с ироничным заглавием: "Создано днище российской "Федерации".

Скрин новости на "Ленте.ру"

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Роскосмос" и Минобороны России одобрили новую модификацию ракеты-носителя "Ангара" – "Ангара А5М" с повышенной грузоподъемностью.

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