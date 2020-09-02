РФ потребовала у Германии результаты анализов Навального

Генеральная прокуратура России потребовала у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщило издание РБК, опубликовав копии запроса. Так, в учреждении попросили предоставить данные о лечении Навального и результаты его анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. Российские прокуроры просят рассказать, какими лекарствами лечат политика и обнаружили ли у него хронические заболевания.

Также в Генпрокуратуре заявили, что с 20 августа расследуют "обстоятельства госпитализации" Навального: в рамках проверки изъяли более 100 предметов, просмотрели записи камеры наблюдения и назначили более 20 криминалистических экспертиз.

В запросе прокуратуры отмечено, что "не были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами".

По словам источника, близкого к ведомству, ответа на запрос Генпрокуратура РФ пока не получила.

Запрос от Генпрокуратуры РФ в Германию фото: rbc.ru

Запрос от Генпрокуратуры РФ в Германию фото: rbc.ru

Запрос от Генпрокуратуры РФ в Германию фото: rbc.ru

Запрос от Генпрокуратуры РФ в Германию фото: rbc.ru

Запрос от Генпрокуратуры РФ в Германию фото: rbc.ru

Как писал OBOZREVATEL: