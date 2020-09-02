РФ потребовала у Германии результаты анализов Навального
Генеральная прокуратура России потребовала у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщило издание РБК, опубликовав копии запроса. Так, в учреждении попросили предоставить данные о лечении Навального и результаты его анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. Российские прокуроры просят рассказать, какими лекарствами лечат политика и обнаружили ли у него хронические заболевания.
Также в Генпрокуратуре заявили, что с 20 августа расследуют "обстоятельства госпитализации" Навального: в рамках проверки изъяли более 100 предметов, просмотрели записи камеры наблюдения и назначили более 20 криминалистических экспертиз.
В запросе прокуратуры отмечено, что "не были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами".
По словам источника, близкого к ведомству, ответа на запрос Генпрокуратура РФ пока не получила.
Как писал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находится в реанимации.
Предварительным диагнозом якобы является острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Навального перевезли из Омска в немецкую клинику Charite. Там сообщили, что оппозиционер остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
Немецкие врачи считают, что оппозиционера могли отравить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", как это было в случае с поставщиком оружия Емельяном Гебревым в Софие в 2015 году.