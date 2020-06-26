РФ обвинила Украину в хакерской атаке на сайт ЦИК

Булаев заявил о DDoS-атаке на сайт ЦИК РФ, в том числе и из Украины

В России, где 25 июня стартовало всенародное голосование за поправки в Конституцию, зафиксировали DDoS-атаку на сайт Центральной избирательной комиссии.

При этом в организации заявили, что к ней причастны хакеры нескольких стран, среди которых и Украина. Об этом сообщает "РБК" и российские Telegram-каналы.

По словам зампреда российской ЦИК Николая Булаева, с 12:30 их сайт подвергался мощной хакерской атаке, которая достигала 240 000 запросов в секунду. Хотя платформа сохранила доступность и работоспособность.

"Пришло сообщение, что ребята, берегитесь, 240 тыс. запросов в секунду обрушат вас. У нас все нормально", – сказал он.

Однако позже сообщил, якобы предварительный анализ показывает, что география атакующих распределена по нескольким странам.

"США, Великобритания и другие государства Европы, Украина и часть стран СНГ", – заявил Булаев.

Отмечается, что сейчас портал ЦИК РФ работает в полном объеме.

Скриншот сообщения (Telegram-канал "Карточный Домик: Россия")

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в четверг, 25 июня, началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля. Изменить предлагается 22 статьи Основного закона страны.