Резня в знаменитом храме Москвы: момент попал на видео

Момент нападения мужчины с ножом на граждан в православном храме святителя Николая Чудотворца, который произошел 16 февраля на улице Бакунинской в Москве, попал на видео.

Ролик опубликовал Telegram-канал "РУ_ЧП" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В полиции напомнили, что 26-летний житель Липецка, вооруженный ножом, ворвался в алтарь и ранил там двух человек. Прихожане задержали нападавшего и сдали его сотрудникам правоохранительных органов.

В Москве 26-летний мужчина с ножом ворвался в храм и ранил двух человек

"У него изъят нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 216 УК РФ. Фигуранта задержали, следствие намерено обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Момент нападения в московском храме святителя Николая Чудотворца Telegram-канал РУ_ЧП

В сети также появилось видео с допроса Ефима Ефимова, которого и обвиняют в нападении на граждан в храме. Ролик опубликовал канал LIFE в Twitter.

"Я зашел в в церковь и нанес определенные колотые раны", – признался мужчина.

При этом на вопрос о том, что его подтолкнуло наброситься с ножом на батюшку, он заявил, якобы такая идея пришла ему в голову спонтанно.

"Не с той ноги встал. Проснулся, особо радости не было", – объяснил Ефимов.

Подозреваемый в нападении Telegram-канал РУ_ЧП

Момент нападения в московском храме святителя Николая Чудотворца Telegram-канал РУ_ЧП

Момент нападения в московском храме святителя Николая Чудотворца Telegram-канал РУ_ЧП

"Не с той ноги встал. Радости не было", – так Ефим Ефимов объяснил полицейским на допросе, почему набросился с ножом на батюшку. Говорит, просто мимо на работу шёл и вдруг что-то переклинило pic.twitter.com/tzS34UuOLC — LIFE.ru (@lifenews_ru) February 17, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в храм Святителя Николая на Бакунинской улице ворвался человек с ножом и с криками "Бесы, поубиваю!" начал резню прямо во время службы, полоснув лезвием двух человек.

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