Главная Новости
17 февраля • обновлено в 13:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Резня в знаменитом храме Москвы: момент попал на видео

1.7т
Читать материал на украинском

Момент нападения мужчины с ножом на граждан в православном храме святителя Николая Чудотворца, который произошел 16 февраля на улице Бакунинской в Москве, попал на видео.

Ролик опубликовал Telegram-канал "РУ_ЧП" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В полиции напомнили, что 26-летний житель Липецка, вооруженный ножом, ворвался в алтарь и ранил там двух человек. Прихожане задержали нападавшего и сдали его сотрудникам правоохранительных органов.

В Москве 26-летний мужчина с ножом ворвался в храм и ранил двух человек

В Москве 26-летний мужчина с ножом ворвался в храм и ранил двух человек

"У него изъят нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 216 УК РФ. Фигуранта задержали, следствие намерено обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Момент нападения в московском храме святителя Николая Чудотворца

Момент нападения в московском храме святителя Николая Чудотворца

Telegram-канал РУ_ЧП

В сети также появилось видео с допроса Ефима Ефимова, которого и обвиняют в нападении на граждан в храме. Ролик опубликовал канал LIFE в Twitter.

"Я зашел в в церковь и нанес определенные колотые раны", – признался мужчина.

При этом на вопрос о том, что его подтолкнуло наброситься с ножом на батюшку, он заявил, якобы такая идея пришла ему в голову спонтанно.

"Не с той ноги встал. Проснулся, особо радости не было", – объяснил Ефимов.

Подозреваемый в нападении

Подозреваемый в нападении

Telegram-канал РУ_ЧП

Момент нападения в московском храме святителя Николая Чудотворца

Момент нападения в московском храме святителя Николая Чудотворца

Telegram-канал РУ_ЧП

Момент нападения в московском храме святителя Николая Чудотворца

Момент нападения в московском храме святителя Николая Чудотворца

Telegram-канал РУ_ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в храм Святителя Николая на Бакунинской улице ворвался человек с ножом и с криками "Бесы, поубиваю!" начал резню прямо во время службы, полоснув лезвием двух человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Россия Москва
Теги
церковь Новости России криминал нападение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги