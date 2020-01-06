Резиденция, яхта и элитные часы: глава РПЦ Кирилл оскандалился призывом к скромности

Московский патриарх Кирилл (Володимир Гундяев), который имеет резиденцию за 2,8 млрд рублей, яхту стоимостью в $4 млн и часы за 30 тыс. евро, призвал православных верующих "отказаться от комфорта, как наивысшей ценности".

Как сообщает The Insider, именно с таким посылом патриарх поздравил православных христиан с наступающим Рождеством.

Помимо отказа от комфорта, патриарх Кирилл также призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт. Глава РПЦ предложил отринуть "бремя страстей" и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и "умножении любви".

Журналисты издания решили напомнить россиянам, от каких предметов не смог отказаться сам патриарх. В первую очередь вспоминается резиденция для Гундяева, о строительстве которой стало известно в мае 2019 года. Как стало известно, под нее отреставрируют бывшее подворье служащих Феодоровского государева собора в Пушкине. Сам проект обойдется в 2,8 млрд рублей.

Резиденция патриарха Кирилла The Insider

Помимо строящейся резиденции, во владении патриарха есть также и квартира в знаменитом Доме на набережной в Москве. С ней в 2012 году был связан скандал.

"Женщина по имени Лидия Леонова, живущая в одной из квартир знаменитого Дома на набережной в Москве (дом 2 по улице Серафимовича), подала иск к соседу. Во время ремонтных работ тот якобы запылил ее квартиру и имущество в ней (звучал термин "нанопыль", из-за которой мебель и книги пришли в негодность). В качестве компенсации Леонова якобы требовала у ответчика квартиру, но суд постановил взыскать в ее пользу 20 млн рублей за моральный и материальный ущерб", – пишет издание.

Как оказалось, по словам ответчика – бывшего министра здравоохранения России, кардиолога и священника Юрия Шевченко, – владельцем квартиры оказался действующий патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А женщина по фамилии Леонова – это его родственница.

Дом на набережной в Москве The Insider

Припомнили главе РПЦ и его перелеты на бизнес-самолете Gulfstream G450 стоимостью $43 млн. В частности, в августе 2017 года патриарх прилетел на Gulfstream G450 в Курган, где отмечалось 200-летие богослова, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме Антонина (Капустина). Патриарха сопровождал полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Курганская пресса обратила внимание на роскошный бизнес-джет и подсчитала, что стоимость перелета главы РПЦ могла составить 3,6 млн рублей.

Бизнес-самолет Gulfstream G450 The Insider

Не забыли и о дорогостоящей яхте "Паллада", которая стоит на балансе РПЦ, главой которой является патриарх Кирилл, и служит для речных вояжей самого патриарха и высокопоставленных гостей, которых он принимает на Валааме. Стоимость судна оценивается в $4 млн.

Яхта РПЦ The Insider

И, конечно, не забываем о скандале с элитными часами Breguet.

"Скандал разразился, когда на руке патриарха Кирилла были замечены часы Breguet за €30 000 (которые фотослужба РПЦ затем убрала на фотографии, забыв стереть их отражение на столе). Breguet главы РПЦ попал в объективы украинских фотографов во время визита на Украину в 2009 году. Судя по фотографиям, у патриарха Кирилла — классическая модель Breguet с корпусом из белого золота и ремешком из кожи крокодила", – написали журналисты.

часы Breguet The Insider

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Российской православной церкви патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями.

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