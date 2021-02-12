Обухов пояснил, что может победить режим Путина

Протесты в России против режима Путина не имеют смысла. С Россией должен бороться коллективный Запад, а не рядовые граждане.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал глава Фонда "Стоп Информ Террор" (США) Герман Обухов. "Бороться внутри России с неофашистским государством, с моей точки зрения, это нонсенс. Это должен сделать Запад, должны сделать все страны мира", – заявил он.

"Там этими протестами ничего не сделать. Это то же самое, что в нацистской Германии выходить с плакатами "Долой Гитлера!" – добавил Обухов.

По мнению оппозиционера, рядовым россиянам следует не рисковать, а просто дождаться, когда режим Владимира Путина падет из-за мощного внешнего давления, прежде всего, санкционного.

"С Россией надо разбираться извне. Внутри – пусть сидят по домам, пьют чай, кофе, ругают власть на кухне, как это было в советское время. Советский Союз развалился без всяких протестов", – заметил он.

Говоря о фильме-разоблачении российского оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина", он сказал, что более 100 миллионов просмотров он получил за счет западной аудитории, а не российской. По этой причине фильм не может сыграть роль детонатора для массовых протестов.

"Половина простых граждан смотрит телевизор и уверены, что Путин хороший человек. Никакие простые граждане не выйдут ни на какую улицу протестовать против власти", – заверил оппозиционер.

Полную версию интервью с Германом Обуховым скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Илья Пономарев предположил, что в Кремле началась "возня" - борьба против одной из олигархических групп, в которую входят друзья президента РФ Владимира Путина.