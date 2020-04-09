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10 апреля • обновлено в 03:27
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Решение Шойгу "спасти" памятник из Чехии возмутило россиян

1.5т
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Министр обороны России Сергей Шойгу захотел забрать памятник маршалу Коневу, который был снесен в Чехии. Такая инициатива вызвала возмущение россиян.

Шойгу написал письмо по поводу памятника своему чешскому коллеге, сообщил в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

"Вместо граждан - каменную дуру!" Решение Шойгу "спасти" памятник из Чехии возмутило россиян

"Прошу вас как можно скорее передать памятник России. Если решение проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить", – сказано в письме.

В комментариях россияне возмутились такой инициативой: "Граждан привезти не могут, а дуру каменную запросто".

"Вместо граждан - каменную дуру!" Решение Шойгу "спасти" памятник из Чехии возмутило россиян
"Вместо граждан - каменную дуру!" Решение Шойгу "спасти" памятник из Чехии возмутило россиян
"Вместо граждан - каменную дуру!" Решение Шойгу "спасти" памятник из Чехии возмутило россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Праги демонтировали монумент в честь маршала Ивана Конева 3 апреля.

В ответ на это группа людей совершила нападение на чешское посольство в России.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Сергей Шойгу
Место
Россия
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