"Вместо граждан - каменную дуру!" Решение Шойгу "спасти" памятник из Чехии возмутило россиян

Министр обороны России Сергей Шойгу захотел забрать памятник маршалу Коневу, который был снесен в Чехии. Такая инициатива вызвала возмущение россиян.

Шойгу написал письмо по поводу памятника своему чешскому коллеге, сообщил в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

"Прошу вас как можно скорее передать памятник России. Если решение проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить", – сказано в письме.

В комментариях россияне возмутились такой инициативой: "Граждан привезти не могут, а дуру каменную запросто".

"Прошу вас как можно скорее передать памятник России. Если решение проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить": Сергей Шойгу написал письмо министру обороны Чехии с просьбой передать России памятник маршалу Коневу, который снесли в Праге pic.twitter.com/vnsFMGDKli — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Праги демонтировали монумент в честь маршала Ивана Конева 3 апреля.

В ответ на это группа людей совершила нападение на чешское посольство в России.

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