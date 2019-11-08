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8 ноября • обновлено в 07:59
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"Репрессии Сталина прекрасны!" Российский писатель сделал дикое заявление

5.7т Читать материал на украинском

Известный российский писатель Александр Проханов назвал репрессии Сталина в СССР "прекрасными" и "великолепными".

Он считает, что именно репрессии служили победе 1945 года и это должно быть признано. Заявление писатель сделал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Проханов заявил, что Россию задумали как силу, которая остановит фашизм.

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"И России, именно советской, сталинской России, было предназначено остановить это зло. И это было сделано чудовищными средствами, но других не было – ад ведь не побеждается…", – сказал он.

Он добавил, что все невинные жертвы сталинского тоталитарного режима работали на уничтожение Рейха.

"Давайте оправдаем репрессии. Они же прекрасны, правда? Они великолепны, и вы тоже за это", — обратился он к ведущему.

Также писатель рассказал, как побывал на Колыме, где жители СССР шли по этапам.

"Они добывали золото. Они добывали золото, и из этого золота не делали ожерелий, не делали часов за 200 тысяч долларов, которые носят на запястьях наши… Это золото шло на покупку заводов, инженеров, технологий. Это было тоже золото победы. И поэтому эти мученики, мученики Колымы, они в своем абсолютно неестественном, трагичном бытие опять работали на 45-й год", – подытожил Проханов.

Проханов восхитился репрессиями Сталина

Проханов восхитился репрессиями Сталина

КП

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Место
Россия
Тег
СССР
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Репрессии репрессиям рознь. Массовые репрессии не сталинские, их правильнее назвать хрущево-ежовскими. И в них конечно ничего прекрасного нет.
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Павлович Антон
Павлович Антон
Репрессии "прекрасны" до тех пор пока не коснутся самого Проханова или членов его семьи и кстати при Сталине такие как этот "патриот" часто попадали под раздачу, как враги народа. Гражданам РФ пора менять наклейки на своих авто с "на Берлин" на "на Колыму".
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Хорошо Проханову обласкан властью, живет в достатке, никто в дверь не стучит на допросы не тащит, нужную "правду" из мозгов не выбивает. А то что два диктатора хотели захватить весь мир и погибли десятки миллионов людей то это примитивное существо даже радует.
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