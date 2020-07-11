После обнуления Путину уже некуда стремиться и не с кем о чем-то договариваться. Он окончательно закрепил свой фараонский пост и теперь он ограничен только длительностью его жизни. Это теперь уже безусловно, поскольку только что он показал, что вместо глупых рокировок, показанных с питерским приятелем Димоном, в его распоряжении всегда есть возможность переписать конституцию так, как ему хочется, и главное – столько раз, сколько ему хочется.

В общем, он сам себе определил время правления до собственной могилы, но раз он отмел другие варианты ухода от власти, то все может закончиться как естественной смертью, так и с посторонней помощью. А тут уже не все зависит от него. Тут уже начинают механизмы, суть которых даже ему не дано понять, хотя он пытается контролировать все, что касается его власти.

В общем, он поступает так, как это должен делать любой конторский деятель. Первым делом он обезглавил оппозицию, после чего – зачистил политическое поле. Но фокус-то в том, что нормальная оппозиция как раз очень редко стремится к насильственному свержению власти. Наоборот, она пытается все сделать легитимно, а это значит – через выборы. Но как известно, избирательные механизмы в РФ работают в ручном режиме и Путину можно было бы ее не трогать.

Правда, вместо оппозиции Путин создал ее имитацию в виде Навальных и прочих деятелей. Почему это имитация? Да хотя бы потому, что настоящие оппозиционеры либо за границей, либо в тюрьме, либо в гробу. Если "оппозиционер" живет в РФ и что-то такое постит в Фейсбучиках или Ютубиках, а тем более – появляется в СМИ, то это – конторская прокладка по определению.

Но важен сам факт существования таких прокладок. Их же не просто так создали, а для того, чтобы через них стравливать протестные настроения толпы. Только вот доверия им нет. Многие чувствуют, что это подделка, а другие – понимают это. И фокус тут вот в чем. Для восстания нужен харизматичный лидер, а таких власть никогда не поставит провокатором. Мало ли что. Вдруг у такого харизмата все начнет получаться слишком хорошо и в какой-то момент он решит рискнуть?

Поэтому для этого подбираются говоруны, но не бойцы и не вожди. Вместо рывка к цели, они предлагают бег на месте и как не крути, это чувствуют даже те, кто не разбирается в политических тонкостях. А раз так, то утилизация протеста происходит так себе.

В таком случае – полностью теряется контроль над ситуацией и в результате формируется все более внушительная масса, заряженная протестным потенциалом. Это – броуновское движение и объективно измерить внутреннюю температуру этой массы не представляется возможным. И внутри ее зреют стихийные процессы. Вот такое обезглавливание оппозиции приводит не к революции, а к бунту, бессмысленному и беспощадному. Отводить его некуда, а поймать момент, когда ситуация может взорваться, практически невозможно, поскольку этого не знает ни сама эта масса, ни кто-то – внутри нее. Поэтому система должны быть в постоянном напряжении, а это приводит к ее усталости и как следствие – утрате бдительности.

И вот настоящим детонатором ситуации может стать уже не призыв какого-то оппозиционного лидера или партии, как бывает в случае с революцией, а какое-то опасное действие самой власти. Просто будет принято какое-то решение, последствий которого не смогли предвидеть, и ситуация взорвется.

Между прочим, новый статус Путина интересен как сам по себе, так и по тому, как он меняет смысл его действий. Так, публика там еще не поняла, что их поимели в извращенной форме. И даже не потому, что Путин сделал из себя такого себе фараона Хуфу (Хеопс), который выглядит нищебродом в сравнении с Путиным, а потому, что их прогнали через "референдум" как стадо баранов.

Дело в том, что голосование не влияло вообще ни на что. Поправки к конституции вступили в силу и без "референдума". Их одобрили обе палаты парламента, конституционный суд и подписал Путин. Более того, официальное издание конституции с поправками не просто ушло в набор типографий, а было отпечатано и выдано в розничную сеть.

То есть, когда россияне рассуждали о том, идти голосовать или нет, а если идти, то как голосовать, новая редакция конституции уже вступила в силу и несколько недель уже действовала в полном объеме. А это значит, что Путин подтерся референдумом еще до его начала. Это было шоу для дураков, которые думали, что они что-то там могут сделать.

На самом же деле, это был мероприятие другого свойства. А в итоге, это был тест для глав регионов на лояльность, где каждый глава региона или города показывал умение "организовать" голосование, а как говорил товарищ Сталин: "Не важно, как голосуют, важно – как считают. Именно так определяется эта лояльность, умением и желанием вмазаться в подельники. И горе тем, кто не показал себя в этом деле.

Так случилось в Хабаровском крае, где за эти поправки проголосовало около 40%. Плюс к этому, глава одного из самых богатых сырьем регионов РФ пытался вынудить московские компании, работающие в крае, оставлять существенную часть налогов на месте. Имея такие поступления в местный бюджет и одну из самых низких по стране плотность населения, Хабаровский край мог бы переплюнуть нефтегазовую Тюменскую область.

Кроме того, огромная протяженность границы с Китаем и то, что существенную часть его населения составляют выходцы из Украины, в свое время создавшие здесь республику зеленый клин, можно предположить, что тут существуют предпосылки для очень неприятных для Москвы событий.

И вот Губернатор, путь и не решительно, но все же как-то двигал ситуацию в том направлении. По крайней мере, ходят упорные слухи о том, что родной брат губернатора вел переговоры с местными элитами на предмет того, поддержат ли они более решительные действия, в этом направлении. Но как известно, он скоропостижно скончался от "коронавируса".

В итоге, губернатор был задержан спецназом, вывезен в Москву и там – арестован местным судом, якобы за совершение убийств как раз во время Куликовской битвы. И вот сегодня там произошло то, чего уже давно не было даже в Москве. Люди вышли на улицу просто в огромном, как для РФ, а тем более – для Хабаровска, количестве. Участники события говорят о том, что на протест вышло около 35 тыс человек, хотя МВД подтвердило 10-12 тысяч. Оно и понятно, поскольку рассказать об одиночном пикете – не получится. В Сеть ушло множество видео, наподобие этого.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.