Ректор МГУ рассказал о дочери Путина

Екатерина Тихонова, которую называют дочерью президента России Владимира Путина, являлась очень дисциплинированной студенткой.

Тихонову охарактеризовал ректор МГУ Виктор Садовничий в интервью "Ведомостям". Сейчас дочь Путина работает заместителем проректора в том же университете.

"Я никогда не спрашиваю у своих учеников, кто их родители. До меня никто никогда по поводу нее не обращался", – сказал Садовничий.

Он добавил, что познакомился с Тихоновой, когда та училась в Институте стран Азии и Африки МГУ. По словам ректора, Тихонова поступила на механико-математическую магистратуру на общих основаниях и "блестяще" защитила кандидатскую диссертацию.

"Я знаю ее как очень трудолюбивую и дисциплинированную студентку. Надо понимать, что защититься на математическом совете – сделать диссертацию, опубликовать работы – здесь халтуры быть не может. Там формулы, теоремы, это надо сделать. Она сделала, она талантливая", – сказал ректор.

Сам ректор МГУ стал научным руководителем Тихоновой. "Открытые медиа" сообщают, что за последние 10 лет ректор был научным руководителем во время написания диссертаций лишь три раза.

Садовничий должен был уйти с должности по возрасту в конце текущего года. Однако в ноябре Госдума РФ приняла поправку, благодаря которой он может оставаться на посту, сколько угодно.

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