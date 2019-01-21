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Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
Журналист Все статьи автора

Рейтинг Путина: вдумайтесь и не сойдите с ума

1.2т

Падение рейтинга Владимира Путина продолжается. Ему доверяют 33,4%, но при этом его деятельность поддерживают 62,1% россиян

Когда СМИ разносят новость, что доверие к Путину приблизилось к оценке 30%, а одобряют его действие более 60%, то вдумайтесь в это и не сойдите с ума. То есть одобряют действия человека – за 60%, а доверие к этим действиям спускается все ниже и ниже. Дивный российский парадокс.

Ну, пусть в нем разбираются социологи, а может даже психиатры. Но что касается причин падения рейтинга, то они просты. То, что делает Путин – Крым и в какой-то степени Донбасс – россиянам нравится. Но они чувствуют какой-то холодок и постепенно начинают понимать, что полагаться на этого человека невозможно. В этом-то и парадокс – если он что-то делает, то россияне это немедленно одобряют. Например, даже повышение пенсионного возраста. Казалось бы, тебя ограбили. Значит, ты не должен одобрять это действие.

Рейтинг Путина: вдумайтесь и не сойдите с ума

Владимир Путин

Но россияне, в общем-то, одобряют за 60%. Можно ли это как-то понять – невозможно.

Люди довольны президентом и не ищут альтернативы потому, что ее просто нет: все задушено и рассеяно, оппозиция уничтожена. Однако недоверие связано с тем, что где бы ты не жил в России, и как бы ты не игнорировал политику, ты все же чувствуешь, что этот человек, который сидит у власти почти 20 лет, собственно ничего не предлагает. И от этого даже холодок по спине бегает. Вот такой вот российский парадокс.

В этих случаях всегда спрашивают, а же будет дальше? Ответ – а ничего! К сожалению, поговорка "не жили счастливо, нечего и начинать" так и остается ведущей системой российских граждан. В конце концов, им по телевизору объяснят, что Путин тут не причем. Во всем виновата б*ндер*вско-фашистская Украина и проклятый Запад

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Автор
Матвей ГанапольскийМатвей Ганапольский
Тема
Социально-экономическая ситуация в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кук Ааз
Кук Ааз
говнопольский, куда побежишь то, если петю сменят? Есть родственники в Нидерландах как у галстуокеда?
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