Рейтинг Путина в России упал до минимума: социолог спрогнозировал "голодные" бунты

Рейтинг президента России Владимира Путина обвалился до рекордного минимума (59%), а из-за отсутствия денег и запасов продуктов в необходимых количествах уже через два-три месяца в РФ возможны массовые бунты.

Об этом в интервью для "Бизнес Online" заявил глава "Левада-центра", социолог Лев Гудков. Он подчеркнул, что сейчас у 70% граждан РФ вообще нет никакого финансового запаса, и они вынуждены выживать за счет незначительных запасов еды и одалживаний.

Как следствие, карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, с каждым днем все больше раздражают россиян. Гудков отметил, что пока относительная стабильность сохраняется за счет фактора "русского терпения", однако очень скоро оно может закончиться.

"Люди начнут осознавать, что наступил предел. Протесты во Владикавказе и на Чаяндинском месторождении в Якутии были первыми "ласточками". Через месяц-полтора мы можем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улицы или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией", – полагает Гудков.

Протесты в России

Кроме того, акцентировал внимание социолог, еще большим страхом, чем коронавирус, для россиян уже успели стать безработица и снижение уровня доходов.

Ведь, согласно опросу "Левада-центра", угрозу увольнения почувствовал уже каждый четвертый россиянин, а каждому третьему уже урезали зарплату.

Что касается реакции властей страны на возникновение протестов, то она, предполагает Гудков, будет зависеть от категорий населения, которые выскажут свое недовольство. По мнению эксперта, политическая элита Кремля больше всего опасается протестов организованных рабочих на крупных предприятиях. А к бунтам малого и среднего бизнеса она отнесется спокойно и цинично.

"В первых случаях будут меры компромиссные, связанные также с выплатами каких-то компенсаций так или иначе пострадавшим от коронавируса и мер властей. В другом случае станут использоваться очень жесткие полицейские меры", – прогнозирует Гудков.

На фоне растущего недовольства россиян весьма показательно выглядят и итоги опроса "Левада-центра", которые показали рекордный обвал рейтинга президента РФ Владимира Путина.

Уровень поддержки власти в России "Левада-центр"

Так, только 59% респондентов заявили, что одобряют деятельность главы государства. При этом 33% опрошенных дали отрицательный ответ.

Следует отметить, что 59% – это минимальный исторический уровень поддержки Путина за 20-летний период его нахождения у власти. Предыдущий минимум был зафиксирован в ноябре 2013 года – 61%.

Что касается деятельности российского премьер-министра Михаила Мишустина, то ее одобрили менее половины опрошенных (46%), не одобрили 23%. В марте эти показатели были на уровне 51% и 39% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский блогер Павел Иванов также выразил мнение, что бессрочные "каникулы", на которые россиян отправили власти, уже скоро грозят Кремлю "голодными" бунтами и по-настоящему массовыми протестами.