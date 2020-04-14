Рейтинг Путина снова рухнул: появился свежий опрос

38% россиян считают, что президент РФ Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, а с симпатией к нему относятся лишь 29% граждан.

Об этом свидетельствуют данные "Левада-центра", передают "Ведомости". Впервые за все время исследований с 2000 года олигархи по этому показателю обошли силовиков, об отстаивании Путиным интересов которых говорят 37% респондентов. В октябре 2017 года это соотношение было 41 на 31% в пользу силовиков.

Кроме того, четверть опрошенных считает, что Путин выражает интересы чиновников – это чуть меньше чем в 2017 году.

Владимир Путин

Кроме того, не в лучшую сторону меняется и общее отношение россиян к президенту. Сумма положительных оценок продолжает падать второй год подряд: в октябре 2019 году с "восхищением и симпатией" к Путину относились 32% опрошенных (против 42% в апреле 2017 года), а в марте 2020 – 29% (для сравнения: в марте 2015 этот показатель составлял 47%).

Отрицательные оценки (антипатия и отвращение) немного выросли (с 11 до 13%), а нейтральные почти не изменились – 60% против 61% полгода назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне разошлись во взглядах на обнуление президентских сроков лидера Владимира Путина – поддержали меньше половины опрошенных.