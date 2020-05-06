Рейтинг Путина рухнул до исторического минимума: в Кремле съязвили

Рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума – 59% поддержки.

Такие результаты показало социсследование группы "Левада-центр", которое проводилось 24-27 апреля методом телефонных интервью. При этом в Кремле заявили, что большого значения таким цифрам не придают.

При этом, согласно соцопросу, не поддерживают деятельность главы РФ 33% опрошенных, еще 8% затрудняются ответить на вопрос.

Всего опросили 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет 2,4%.

Эти результаты – самый низкий показатель популярности российского лидера за последние 20 лет. Ранее самый низкий показатель был зафиксирован в ноябре 2013-го – 61%. Столь же низкий уровень поддержки до этого был только в июне 2000 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя исследование центра, заявил, что не слишком ему доверяет.

"Насчет опросов "Левада-центра" мы неоднократно говорили, что у них существуют разные методики. Мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов. Существуют и другие опросы, которые дают иную картину", – цитирует Пескова KP.RU.

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