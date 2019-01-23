"Рейтинг Путина падает": России предрекли Майдан

В России разгорелись протестные настроения из-за падения рейтинга президента РФ Владимира Путина и "верхушки" власти.

Об этом заявил российский лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов в интервью Sobesednik.ru, объяснив, что настроения людей уже близки к Майдану.

"Потенциал есть. Думаю, он достаточно велик, – считает он. – Рейтинги президента, правительства и партии "Единая Россия" все последние месяцы показывают, что доверие к власти падает. Параллельно растет протестный потенциал".

"Власти пора понять, что она играет с огнем и завтра у нас могут начаться процессы похлеще, чем во Франции, где выступают "желтые жилеты". Россия – непредсказуемая страна в этом плане. Масштабных митингов с тысячами участников еще нет, но нарастает чувство, что этот момент не за горами. Тут важно всем – и оппозиции, и власти – проявлять ответственность, ну а последнее слово, как всегда, будет за народом. Если народ проснется и поднимется, это будет сложно остановить", - отметил лидер "Левого фронта".

Митинг в России "Красный Рассвет", Twitter

Удальцов также подчеркнул, что люди постоянно сталкиваются с антисоциальными законами, действиями правительства – повышением тарифов и НДС, ростом цен, – и циничными высказываниями безграмотных чиновников.

"Это идет одно за одним последние полгода, начиная с пенсионной реформы. Это все людей раздражает. Поэтому и тема территориальной целостности может общество всколыхнуть практически в любой момент. Это может произойти в ближайший месяц, если каких-то кардинальных изменений не произойдет. Такие события сложно прогнозировать, но чувствуется нарастание протестного потенциала", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 20 января россияне вышли на масштабный митинг, главное требование их было провести референдум по поводу территориальной целостности России

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