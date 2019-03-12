"Нужна большая война": чем грозит рекордный обвал рейтинга Путина

Рейтинг доверия к действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину стремительно падает и достиг уже 13-летнего минимума – всего 32% жителей выразили доверие главе Кремля. На фоне нарисованных рейтингов российского гаранта такие данные – катастрофа для путинского режима, которую властям, так или иначе, придется исправлять.

Что же вызвало падение рейтинга и чем это грозит Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

За год рейтинг доверия Путину упал на 23%.

Больше всего на падение повлияло подорожание стоимости бензина и пенсионная реформа.

Одним из вероятных вариантов повышения рейтинга Путина может стать война против соседних государств, в том числе и с Украиной.

Пошел ко дну

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по состоянию на 3 марта 2019 года рейтинг президента РФ Владимира Путина составляет 32%. Такой результат стал минимальным за всю историю наблюдений центра с 2006 года, и является критическим для действующей власти. Стоит отметить, что на момент выборов президента России будущему победителю доверяло более 55% жителей. Тоже не ошеломительные результаты, но видим, что за год рейтинг упал на 23%.

Графика ВЦИОМ Скрин

А причин довольно много. Спустя месяц после выборов президента, одной из самых обсуждаемых тем в России стало повышение цен на бензин на 6,2%. Как оказалось, из-за "налогового маневра" правительства, из-за которого снизились экспортные пошлины, но при этом были увеличены акцизы на производство бензина, компаниям стало проще экспортировать нефтепродукты, нежели продавать бензин внутри страны.

Подобная схема стоила Путину 7% падения рейтинга, который после незначительно роста в 1% продолжал свое снижение.

Следующим ударом стала знаменитая пенсионная реформа в РФ, которая в июне 2018 года отобрала у российского президента еще 7% рейтинга. Именно в этот период в Госдуму РФ был внесен соответствующий законопроект. Данным документом предполагалось повысить пенсионный возраст мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно.

Митинги против пенсионной реформы "Медуза"

Реформы не пришлись по душе гражданам РФ, и даже снижение планки для женщин до 60 лет никак не помогло Путину восстановить былые цифры. В различных городах России местные жители начали устраивать акции протеста против несправедливой реформы. Самые масштабные из них проводились 9 сентября. Многотысячные митинги сопровождались потасовками с полицией и задержаниями. По неофициальным данным, больше всего протестующих задержали в Петербурге – 500 человек.

Но несмотря на все протесты, 27 сентября законопроект был принят Госдумой РФ, а 3 октября подписан главой Кремля. Стоит отметить, что больших потерь для рейтинга подписание закона не дало, он просто все это время постепенно снижался на несколько процентов.

Колеблясь в пределах 36%, рейтинг доверия к Путину оставался вплоть до февраля месяца, пока он снова не скатился на фоне очередного "гениального" решения властей – "мусорной реформы", которая вступила в силу по всей России с 1 января 2019 года. Согласно документу, к этому сроку все регионы должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и выбрать региональных операторов, которые и будут ответственны за устранение отходов.

При этом отмечается, что расходы легли на плечи россиян. В квитанциях на оплату коммунальных услуг с февраля должна появиться новая графа – "вывоз мусора".

Митинги против "мусорной реформы" ВВС

Вот только россиян не радовали дополнительные траты на фоне абсолютного бездействия местных чиновников и коммунальных служб. Города утопают в мусоре, а жители Архангельска были в шоке от идеи создания мусорного полигона на территории их города. Поэтому люди в очередной раз вышли на акции протеста. А рейтинг доверия Путину упал еще на 3%.

Зацепит Украину

Впрочем, не только внутренние проблемы России повлияли на рейтинг Путина, этому не в последнюю очередь поспособствовала и внешняя политика лидера Кремля, сказал в комментарии OBOZREVATEL российский журналист Александр Рыклин.

"Люди стали понимать, что вот эта вся политика, которая проводилась последние годы и которая им казалась духоподъемной и вполне прогрессивной, это тупиковая история, которая ведет к чудовищным последствиям", – говорит россиянин.

"Люди стали понимать, что санкции работают, а более того, возможно эти санкции имеют под собой какие-то основания, может что-то не так происходило во внешней политике России за последние годы, что весь мир против нее ополчился. Короче говоря, люди стали задумываться, и это очень важный момент, который свидетельствует о том, что рейтинги стали падать", – отметил он.

Рыклин считает, что Кремль находится в критической ситуации, потому что других методов, кроме дальнейшей эскалации у него нет.

"Он сам себя загнал в такую ловушку, когда он должен генерировать все более мощные военные посылы. Потому что да, аннексия Крыма произвела впечатление на очень многих. Но теперь мы наблюдаем "отходняк". Поэтому тут Кремль загнан в угол, либо он должен будет каким-то образом сдавать назад, но это невозможно, потому что тогда надо будет признать, что это было ошибкой, а в этой ситуации, что ошибочно, значит преступно. Либо сохраняя эту политику создавая все новый кейс", – сказал россиянин.

И на данный момент, как предполагает журналист, одной риторикой тут не обойдется, чтобы вернуть всенародную эйфорию Путину стоит действовать.

"Невозможно предсказать, кто будет следующим, куда будет нанесен следующий удар. Но надо понимать, что у этой истории почти безальтернативное будущее, то этот удар будет нанесен, но надо понимать в какую точку. Конечно, кажется, что Украина в этом смысле самая вероятная цель, но это необязательно", – заявил он.

Подобного мнения придерживается и российский оппозиционный политик Леонид Гозман, по его словам рейтинг Путина действительно падает, и доверие падает, и весь этот скепсис, и отсутствие интереса – это очень серьезный симптом, с которым власти нужно что-то делать.

"А что с этим делать? К сожалению, кроме войны у них методов нет, только она как-то может поднять рейтинг", – заявил Гозман в комментарии OBOZREVATEL.

Владимир Путин

При этом, как считает россиянин, как с Украиной в этот раз не получится. Народ просто не поверит в очередную освободительную войну, в этом случае и на Беларусь нападать тоже нет смысла, а поэтому России придется менять концепцию.

"Я боюсь, что теперь может сработать только оборонительная война, но нужно создать ощущение этой оборонительной войны, нужно обострение по главным линиям, например, с американцами или другими, а это чревато тем, что война и в самом деле начнется. Им нужно влезть в большую войну, но только идиоты могут поверить, что на нас наступают. Однако среди наших пропагандистов уже поднимается тема о готовности Украины напасть на Ростов", – отметил Гозман.

Новости Путин в самом деле может начать войну

А вот по мнению российской оппозиционерки Ольги Курносовой, о глобальной войне пока речь не идет, и более того, россиянка не видит направления, где Путин был бы готов к эскалации.

"Например, на страны Балтии напасть невозможно, потому что это члены НАТО. На Беларусь нападать даже не нужно, там армии уже настолько друг с другом сработались, что это просто бессмысленное действие. Усиление военного давления на украинском направлении я считаю маловероятным. Может небольшое и будет, скажем, вместо ежедневных 10 обстрелов, будут стрелять 50 раз. Но какое-то серьезное перемещение сил и техники, попытки прорыва, танковые атаки я считаю абсолютно невозможным", – говорит она.

По ее мнению, сейчас прежняя военная риторика Путина не поможет возобновить упавший рейтинг российского президента, так как жители РФ начинают понимать, что их просто обманули.

"Отдельный вопрос из сегодняшней ситуации, что нужно делать, чтобы эмоциональная реакция общества изменилась. И я боюсь, что при том наборе инструментов, которые сегодня они используют, у них вообще нет шагов, которые могут привести к изменению ситуации. Мне кажется, что они начнут игру, когда они будут говорить одно, а делать другое. Если рассмотреть на уровне Украины, то риторика воинственная может нарастать, но при этом вестись теневые переговоры по изменению ситуации", – сказала Курносова.

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