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Рейтинг Путина обвалился: главе РФ указали на фатальный промах

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Желание президента России Владимира Путина ограничить свободу слова в сети связано с падением его политического рейтинга, однако является довольно запоздалым.

Такое мнение высказала профессор университета New School в Нью-Йорке, политолог Нина Хрущева, передает "Радио Свобода".

"Сейчас у Путина самый низкий рейтинг доверия с самого начала его существования. Естественно, как только рейтинг идет вниз и есть опасность каких-то возмущений, то первое желание Кремля, независимо от того, Путин ли это, Сталин, кто угодно, Петр Первый, у Кремля появляется желание моментально закрутить гайки. Поскольку всегда первое обвинение протестующих в том, что они куплены Западом и это все рука Запада, то, естественно, интернет – достойная мишень", — сказала она.

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"И опять же Путин опоздал в этом своем стремлении, скажем, по сравнению с Турцией, с Эрдоганом, по сравнению с Си Цзиньпином в Китае. Этот процесс таких авторитарных сокращений идет, и Россия тоже включается в этот определенный поток. Поскольку все плохое, свобода идет через Запад, через интернет, через оскорбление величества и так далее, то это нужно сокращать", — отметила Хрущева.

Рейтинг Путина обвалился: главе РФ указали на фатальный промах

Напомним, доверие Путину в последних исследованиях выразили лишь 32% россиян. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит такое падение Украине и миру в целом.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Появилось здесь очередное расейское дерьмо. Такая себе тварь - Гарев. Теперь сволочи фсбешные быстро лапти переобули и представляются украинцами. Причем - не прямо, не явно - а намеками и оговорками. И такие они нам родные - хоть к жопе прикладывай! Любой прыщ на жопе вылечат! Конечно - это фсбешный тролль. Это одичалый Кацап, которому спилили рога и купировали хвост. Но когти и клыки так и торчат! И пена из бешеной пасти летит, отравляя все вокруг. И вой животного такой же дикий! "Шануймося, бережемо себе й близьких!"
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Д Алексей
Д Алексей
Хуйло ответит в гаагском суде
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