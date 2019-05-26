Рейтинг Путина обвалился до исторического минимума: что происходит

Рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину обновил исторический минимум и снизился до 31,7 процента.

Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Это минимальный показатель с момента начала проведения опросов центром.

В мае 2018 года в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4 процента респондентов, в первую неделю января ему доверяли 33,4 процента, в марте – только 32. Доверие к президенту стало снижаться c лета 2018 года на фоне повышения пенсионного возраста, увеличения налога на добавленную стоимость и падения реальных доходов населения.

Владимир Путин

При этом Путину россияне все еще доверяют больше, чем любому другому политику из опроса. На втором месте в рейтинге доверия с 14,8 процента – министр обороны Сергей Шойгу, на третьем – глава МИДа Сергей Лавров (у него 13 процентов).

Также неизменным остаётся показатель одобрения Путина – он составляет 65,8 процента.

Напомним, ранее доверие Путину выразили лишь 32% россиян. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит такое падение Украине и миру в целом.

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