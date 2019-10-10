Рейтинг Путина меньше 10%: журналист оценил шансы Дудя стать президентом

Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что реальный рейтинг президента России на сегодняшний день составляет менее 10%.

"Но это не имеет большого значения, потому что рейтинг рейтингом, а результаты выборов имеют очень небольшое отношение к тому, что думают люди", – заметил он в блоге OBOZREVATEL.

В контексте обсуждения темы конкуренции за пост президента между Владимиром Путиным и телеведущим Юрием Дудем, Яковенко заявил, что "пока это умозрительная история".

Прежде всего, отсутствуют достоверные данные о том, что рейтинг Дудя сопоставим с рейтингом Путина. "Да, Дудь действительно популярен. В основном среди людей, которые предпочитают YouTube телевизору. А это довольно существенное меньшинство населения России. Поэтому при всей относительно небольшой поддержке Путина, у меня есть сильные сомнения, что Дудь имеет большую поддержку", – сказал журналист.

Юрий Дудь, Владимир Путин

Далее – не понятно, при каких обстоятельствах Путин и Дудь могут вместе оказаться в избирательном списке. Ведь, согласно конституции РФ, действующий президент не может избираться на новый срок. "Они решают не проблему Дудя – они решают проблему конституции", – заметил Яковенко.

Если речь пойдет о досрочных выборах в результате политического кризиса в стране и силового противостояния, то в этом случае шансы Дудя на победу также снижаются, поскольку "в условиях силового противостояния приоритет имеют люди в погонах", – констатировал он.

И, наконец, "нужен такой пустяк как желание самого Дудя. Я думаю, он неглупый человек и он понимает, что с ним будет, если он такое желание проявит", – убежден журналист.

В то же время он признал: идея, вброшенная в общественное сознание, может начать обрастать "костями и мышцами", чтобы в определенный момент материализоваться.

Напомним, Telegram-канал "Кремлевский мамковед" написал: "Источники из Кремля сообщают, что на днях президенту на стол положили закрытый соцопрос, в котором второе место по доверию от населения занял Юрий Дудь. Данный факт сильно обеспокоил Путина. В "Конторе" и АП взволнованы растущей популярностью блогера и намерены в ближайшее время принять все необходимые превентивные меры для дискредитации оного".

Ранее в блоге OBOZREVATEL российский финансист Слава Рабинович, комментируя тему конкуренции Путина и Дудя, сказал: "Конкуренция... кому...? Путину...? У нас что, отменили диктатуру и ввели демократию, со свободными, честными, справедливыми и демократическими выборами?"

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