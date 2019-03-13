Ребенок проснулся среди трупов: Москву потрясла леденящая история с загадочными смертями молодых людей. Фото жертв

В московском районе Чертаново в один день при загадочных обстоятельства заснули и не проснулись трое людей.

Молодая пара умерла, а еще одна девушка находится в коме, сообщается в Телеграмм-канале Mash.

Леденящая история произошла в воскресенье, 10 марта, на 12 этаже высотки.

"Хозяйка — 31-летняя Аня Каленик — укладывает спать своего девятилетнего сына, выключает у него свет и тоже ложится (вместе со своим 29-летним парнем Сашей Дробным). Аня на четвёртом месяце беременности. С Сашей они живут постоянно. С утра мальчика никто не будит, он просыпается сам, заходит в комнату взрослых. Оба лежат на кровати — мертвые и спокойные", — пишет СМИ.

Беременная Анна умерла Телеграмм-канал Mash

Отмечается, что никаких повреждений на теле, алкоголя и наркотиков найдено не было. Предварительную причину смерти установить не удалось, началось следствие. Ребенка передали родному отцу.

Второй загадочный случай случился всего в нескольких сотнях метров от места гибели пары — на улице Сумской в Москве в тот же день.

"Девушка легла спать и не проснулась. Татьяна Ефимова рассказала, что накануне вечером её 29-летняя дочь Лена легла спать. Она не пила, не употребляла наркотиков, не болела — просто уснула. Наутро мать ждала, пока дочь проснётся, а в 13:15 стала пытаться разбудить её, но не смогла", — пишет СМИ.

Сообщается, что сейчас Елена лежит в реанимации в коме, а врачи не могут понять, что с ней случилось.

Елена находится в коме Телеграмм-канал Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Москву всколыхнула жуткая находка: в одной из квартир в жилой многоэтажке нашли 5-летнюю одичавшую девочку, которая жила в полностью заваленном мусором жилище.

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