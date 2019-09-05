Огромный риск: озвучена новая версия взрыва на полигоне в России

Версия о том, что одной из причин существенного повышения радиационного фона после взрыва на полигоне в Архангельской области (Россия) могли стать радиоизотопные источники питания, обнародованная корпорацией "Росатом", выглядит сомнительной.

"Скорее всего, речь идет о реакторе", – сказал OBOZREVATEL руководитель проекта энергетического отдела российского Greenpeace Рашид Алимов.

Комментируя популярную версию о том, что взрыв мог произойти в результате неудачного испытания крылатой ракеты "Буревестник", он заметил: "Это одна из версий. Их было озвучено несколько. Но мы не даем оценок. Наша основная цель – оценивать риски для природы и человека".

В то же время эколог добавил: "Конечно, масштабы несопоставимы с масштабами Чернобыля. Скорее всего, речь идет о реакторе, его мощность, вероятно, была небольшой, и работал он совсем недолго".

Радиационное загрязнение, иллюстрация Google Images

Оценивая версию о "радиоизотопных источниках питания", обнародованную "Росатомом", эколог пояснил, о чем именно идет речь. "Это радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), капсулы, в которых распадается определенный радионуклид. В Советском Союзе было поставлено достаточно много маяков, которые светили за счет того, что в капсуле распадался стронций-90. Тепло, полученное при распаде радионуклида, преобразовывалось в электрическую энергию для работы маяка".

"Позже большие усилия были потрачены на то, чтобы это утилизировать. Некоторые РИТЭГи терялись. Были случаи, когда охотники за цветными металлами грабили РИТЭГи и смертельно облучались. В официальной версии было сказано о том, что это была ракета, на которой были такие РИТЭГи. Может быть, такого же типа, но с другим радионуклидом", – добавил он.

Вместе с тем Алимов поделился своими сомнениями по поводу этой версии. "Если это РИТЭГи, то там будет хоть какой-то основной радионуклид, например, тот же стронций-90, и радионуклид, на который он распадается, больше ничего. Но данные Росгидрометцентра говорят о том, что были выброшены инертные радиоактивные газы. А это всё, скорее всего, может происходить из реактора".

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