"Развлекается в Кремле с девочкой!" Сеть разгромила Путина из-за очередной показухи

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне (Иркутская область). Во время приема дети бегали по залу: глава РФ внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать. Ситуация разозлила сеть – люди начали писать гневные комментарии.

Соответственные видео выложил специальный корреспондент "Комсомольской правды", журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twittter.

Он отметил, что семьи отправятся на отдых в пансионат администрации президента в Дагомысе, но перед этим им покажут Москву и Питер. Также Путин пригласил всех на военно-морской парад, добавил журналист.

Владимир Путин Скриншот

Российские пользователи заявили, что это просто очередной пиар. Также Путина сравнили со Сталиным.

"Пострадали десятки тысяч, а порадуют только пять семей... Сволочизм!", "Дешевле помочь на камеру нескольким людям, чем всем пострадавшим", "Сколько можно пиариться на детях и пострадавших? Добрый дядюшка... Пора на отдых...", "Полстраны в пожарах... Народ в нищете и кредитах... Жалкое позерство...", – написали россияне.

"Пока в Москве подтираются Конституцией, Путин в Кремле с девочкой развлекается", "Дедушка и дети. Самим не противно? Пропаганда", "Просто цирк. Господи спаси Россию!", "Сталин любил фотографироваться с девочками, здесь танцуют. Небольшая разница в общем", – добавили пользователи.

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

"Я думаю, что всем понравится": Путин встретился в Кремле с семьями с детьми, пострадавшими от наводнения в Тулуне. Они отправятся на отдых в пансионат администрации президента в Дагомысе, но перед этим им покажут Москву и Питер. Путин пригласил всех на военно-морской парад pic.twitter.com/Hf66VlTs5H — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 июля 2019 г.

"Станцуй! Давай!": Путин и девочка в Кремле pic.twitter.com/EEhwpYPaaO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Иркутская область в России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.

Позже сеть разъярила поездка Путина в Братск, где должно было пройти совещание по паводку в Иркутской области, а затем в затопленный город Тулун.

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