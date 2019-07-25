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"Развлекается в Кремле с девочкой!" Сеть разгромила Путина из-за очередной показухи

5.8т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне (Иркутская область). Во время приема дети бегали по залу: глава РФ внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать. Ситуация разозлила сеть – люди начали писать гневные комментарии.

Соответственные видео выложил специальный корреспондент "Комсомольской правды", журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twittter.

Он отметил, что семьи отправятся на отдых в пансионат администрации президента в Дагомысе, но перед этим им покажут Москву и Питер. Также Путин пригласил всех на военно-морской парад, добавил журналист.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот

Российские пользователи заявили, что это просто очередной пиар. Также Путина сравнили со Сталиным.

"Пострадали десятки тысяч, а порадуют только пять семей... Сволочизм!", "Дешевле помочь на камеру нескольким людям, чем всем пострадавшим", "Сколько можно пиариться на детях и пострадавших? Добрый дядюшка... Пора на отдых...", "Полстраны в пожарах... Народ в нищете и кредитах... Жалкое позерство...", – написали россияне.

"Пока в Москве подтираются Конституцией, Путин в Кремле с девочкой развлекается", "Дедушка и дети. Самим не противно? Пропаганда", "Просто цирк. Господи спаси Россию!", "Сталин любил фотографироваться с девочками, здесь танцуют. Небольшая разница в общем", – добавили пользователи.

Комментарии

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Скриншот

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Скриншот

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Комментарии

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Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия Иркутск
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Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Путен окончательно ушел в"зазеркалье".
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Макарский Александр
Макарский Александр
Да лучше когда президент играет буем на рояле
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