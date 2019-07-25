"Развлекается в Кремле с девочкой!" Сеть разгромила Путина из-за очередной показухи

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне (Иркутская область). Во время приема дети бегали по залу: глава РФ внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать. Ситуация разозлила сеть – люди начали писать гневные комментарии.
Соответственные видео выложил специальный корреспондент "Комсомольской правды", журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twittter.
Он отметил, что семьи отправятся на отдых в пансионат администрации президента в Дагомысе, но перед этим им покажут Москву и Питер. Также Путин пригласил всех на военно-морской парад, добавил журналист.
Владимир Путин
Скриншот
Российские пользователи заявили, что это просто очередной пиар. Также Путина сравнили со Сталиным.
"Пострадали десятки тысяч, а порадуют только пять семей... Сволочизм!", "Дешевле помочь на камеру нескольким людям, чем всем пострадавшим", "Сколько можно пиариться на детях и пострадавших? Добрый дядюшка... Пора на отдых...", "Полстраны в пожарах... Народ в нищете и кредитах... Жалкое позерство...", – написали россияне.
"Пока в Москве подтираются Конституцией, Путин в Кремле с девочкой развлекается", "Дедушка и дети. Самим не противно? Пропаганда", "Просто цирк. Господи спаси Россию!", "Сталин любил фотографироваться с девочками, здесь танцуют. Небольшая разница в общем", – добавили пользователи.
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
"Я думаю, что всем понравится": Путин встретился в Кремле с семьями с детьми, пострадавшими от наводнения в Тулуне. Они отправятся на отдых в пансионат администрации президента в Дагомысе, но перед этим им покажут Москву и Питер. Путин пригласил всех на военно-морской парад pic.twitter.com/Hf66VlTs5H— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 июля 2019 г.
"Станцуй! Давай!": Путин и девочка в Кремле pic.twitter.com/EEhwpYPaaO— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Иркутская область в России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.
Позже сеть разъярила поездка Путина в Братск, где должно было пройти совещание по паводку в Иркутской области, а затем в затопленный город Тулун.
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