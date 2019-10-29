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29 октября • обновлено в 14:40
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Разведение войск в Золотом: у Путина резко отреагировали

1.3т Читать материал на украинском

В России заявили, что разведение войск в Золотом является шагом к подготовке к "нормандскому саммиту".

Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков, передает ТАСС.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Следует поблагодарить "ЛНР" за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной", – сообщил он.

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По мнению помощника Владимира Путина, дальше нужно начать разведение войск в Петровском.

"Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", – рассказал Сурков.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября украинская сторона начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

В псевдореспублике "ЛНР" также заявили о начале разведения сил и средств в Золотом.

При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ветераны-добровольцы АТО, которые находятся в Золотом, не нарушают законов Украины.

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Персоны
Владимир Путин Владислав Сурков
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости России нормандский формат
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Антошин Денис
Антошин Денис
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