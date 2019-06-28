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Разведение сил на Донбассе: Россия выдвинула Украине ультиматум

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Россия призвала Украину и "ЛНР" полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом заявил представитель РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов, передает ТАСС.

"Российская Федерация призывает Украину и "ЛНР" полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств в Станице Луганской в соответствии с Рамочным решением", – сообщил он.

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Полпред РФ добавил, что "Россия оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Станице Луганской 26 июня состоялся первый этап отвода украинских подразделений. Оккупанты сообщили, что якобы также отводят войска т.н. "ЛНР". За процессом наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ.

Разведение сил на Донбассе

Разведение сил на Донбассе

ТСН

Также появились первые подробности отвода войск на Донбассе.

Напомним, что в России обвинили власти Украины, что они якобы не выполнила договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе после президентских выборов, сорвав разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Борис Грызлов
Место
Россия
Теги
ОБСЕРоссия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...слово ультиматум...предполагает срок и действие против неисполненцев...Где это???????? Аля Гудкова...тупой еще тупее
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