"Развалится. Бандиты все уничтожили": финансист поставил смертельный диагноз путинской России

В России под управлением президента Владимира Путина уничтожены не только важнейшие институты демократии, но и само государство.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Нет демократии – это было бы полбеды. В России демонтировано само государство. Ведь как должно быть устроено государство под названием "Российская Федерация"? Во-первых, оно должно быть федерацией, но федерация и федерализм в РФ уничтожены, демонтированы Путиным и его ОПГ. Во-вторых, по Конституции в РФ должны быть три независимые друг от друга ветви власти. Они не только не независимые, их просто не существует – они демонтированы Путиным и его ОПГ", – пояснил он.

Эксперт отметил, что в России демонтированы судебная, законодательная и исполнительная власть. Также нет института президенства и "четвертой" ветви власти – независимых СМИ. Рабинович подчеркнул, что в России также уничтожили институт выборов и сменяемости власти.

"Итак, итог: конституционных ветвей власти нет, независимых СМИ нет, главных институтов демократии – выборов и сменяемости власти – тоже нет. Государства нет. Государство демонтировано и уничтожено именно Путиным и его ОПГ. А значит, уничтожены и все механизмы прогнозирования. И у нас нет этих механизмов прогнозирования не потому, что мы их не знаем, а потому, что их именно уничтожили эти бандиты, незаконно захватившие и противоправно удерживающие власть – бандиты путинской ОПГ. Это они виноваты в демонтаже государства и отсутствии механизмов любого прогнозирования", – сообщил он.

Владимир Путин

По его мнению, Россия идет к катастрофе, которая приведет к развалу страны.

"Мы не знаем, что на самом деле будет после катастрофы. Но можем предположить, с большой вероятностью, что Россия развалится, в очередной раз в своей истории. С кратным, очень кратным снижением уровня жизни спящего сегодня большинства народонаселения", – подытожил Рабинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что развал России, как и ухудшение ее экономического состояния, негативно повлияет на Украину.

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