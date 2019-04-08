"Разрушат изнутри": режиссер-фанат Путина заговорил о распаде России

Российский режиссер, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который является ярым сторонником политики Владимира Путина, не исключил, что Россию как государство могут разрушить силы внутри нее.

Он считает, что этому будет способствовать Запад, который якобы уже изучает перспективы такого сценария. Своими размышлениями Шахназаров поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия такого масштаба империя, которую можно уничтожить только изнутри. Что, собственно, и удавалось. И вот этот пример 1991 года да и 1917, я думаю, что в среде аналитиков на Западе, безусловно, он, конечно, самый главный", — с опаской сказал он.

Падение Москвы ИНФО-UA

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что украинцам не стоит надеяться на скорое падение России как государства под натиском западных санкций, ведь это не случится в обозримом будущем. Более того, нашей стране следует всегда быть готовой к атаке со стороны сильного и крайне агрессивного соседа.

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