"Разрезали по живому!" Путин нагло влез в дела УПЦ

Отделение Украинской православной церкви Московского патриархата от РПЦ было бессмысленным и осуществлялось "по живому".

Соответствующее заявление Путин сделал, во время интервью ТАСС (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"Нужно не забывать о том, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть. Скажем, вот в церкви. Зачем нужно было разрушать единство Русской православной церкви? Вы знаете, что эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, она на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения избрания иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Московский патриархат никак не влиял и не влияет до сих пор на избрание иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Она на самом деле и так была независимой, полностью", – заявил Путин.

По его словам, единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата, это упоминание о Патриархе Московском.

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"Все! Это единственное, что. Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем? Вы говорите, что люди не понимают. Да не знают этого просто! Знать будут, будут лучше понимать. Им говорить об этом нужно. Что стесняться? Это что, оскорбительно для людей? Прошло какое-то время. В результате того, что люди жили на границе с католическим миром, с Европой, начала складываться такая общность людей, которые начали воспринимать себя с известной степенью независимости от Российского государства. Как к этому относиться? Я уже говорил: с уважением. Но не забывать про нашу общность", – заявил Путин.

Также он добавил, что объединение усилий Украины и России дает странам конкурентные преимущества.

"И наоборот — разъединение делает нас слабее. Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой. Почему? Это известное дело — разделяй и властвуй. Это абсолютно понятная вещь. Но всё равно, тем не менее, если так сложилось и у людей, у значительной части населения в Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением", – подчеркнул Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин считает, что вероятность договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами есть.

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