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Разоблачения продолжаются: озвучен прогноз по делу Скрипалей

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Россия не выдаст Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля. В этом вопросе Кремль проигнорирует даже очередные санкции Евросоюза.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко. По его словам, Петров и Боширов уже стали в России и за границей легендой со знаком минус.

"И этот год, и прошлый, да и будущий, наверное, будет продолжаться шпионская война. Раскрытие агентуры России и введение соответствующих санкций", – спрогнозировал Кравченко.

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Он напомнил, что дело Солсбери имело колоссальный негативный эффект для РФ. В США и Европе было раскрыто около 30% российской агентуры.

Петров и Боширов

Петров и Боширов

Телеканал 24

"Фактически, такая тенденция разоблачения продолжается. Плюс, мы ожидаем еще больше американских санкций против России за её деструктивные действия в том числе в Черном и Азовском морях, и продолжение оккупации Крыма, и невыполнение минских соглашений", – подытожил международник.

История скандала:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

  • Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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Темы
Отравление СкрипаляПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVСанкции против РоссииЯд "Новичок"
Персона
Валерий Кравченко
Место
Россия
Теги
Россияотравлениетерактсанкции
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
мнение в эфире ObozTV Валерия Кравченко интересует только нерабов в эмалированных эувропейских кастрюлях ... особенно по 30% агентуры, это он с утра придумал, когда молился святому Томасу ?!
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Гебня их просто прикопает...
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
" В США и Европе было раскрыто около 30% российской агентуры." Свинки,да тупее,чем я думал))))
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