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Разногласия между Кремлем и РПЦ: СМИ назвало главную причину

1.3т Читать материал на украинском

В последнее время отношения между Кремлем и РПЦ начали портиться. Причиной, по данным СМИ, стало "присоединение Крыма", а также конфликт с украинской церковью.

Об этом написали "Ведомости" со ссылкой на материал Financial Times (FT). Журналист сообщил, что за время президентства Владимира Путина церковь в России приобрела особый статус.

Он отметил, что религия активно использовалась для того, чтобы высветить разногласия между страной и якобы "аморальным Западом", а также возродить идею "русского мира".

Патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин

Патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин

По мнению автора материала, "присоединение Крыма" к России в 2014 году и пять лет войны на востоке Украины привели к разладу между Кремлем и РПЦ, ведь близость между властью и церковью плохо повлияла на репутацию второй.

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"В результате патриарх Кирилл, осознавая, что действия Путина подорвали его авторитет в Украине, отказался взять под контроль приходы Крыма и бойкотировал церемонию в Кремле, посвященную присоединению полуострова. Еще одним ударом по Путину стало отсоединение украинской церкви от РПЦ", – говориться в тексте.

Журналист написал, что было уже не мало ситуаций, когда президент России и патриарх не хотели идти на уступки и помогать друг другу. По его мнению, несмотря на это, внешне Путин и Кирилл "выступали единым фронтом".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный священник РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что Русская православная церковь полностью подчиняется интересам России и президента Путина.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
РПЦ
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну,и какое мне дело до ихнего авторитета
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Южный Гарик
Южный Гарик
Костюченко Григорий, а может еще напишешь "евоного"?
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