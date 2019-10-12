Разнес стойку: россиянин устроил жуткую истерику в аэропорту. Видео

В столице России Москве в аэропорту "Шереметьево" мужчина разнес стойку регистрации из-за того, что опоздал на свой рейс.

Соответствующее видео, зафиксированное камерами наблюдения, опубликовали на Youtube-канале аэропорта.

Сообщается, что мужчина опоздал на рейс и пытался пройти к самолету без регистрации через заблокированные двери. Когда у него не получилось, начал вести себя агрессивно, устроил погром и пытался разбить компьютер.

Аэропорт "Шереметьево" Общая газета

Остановить хулигана не смогли даже сотрудники безопасности аэропорта, пока один из них не перекинул его через себя и не задержал. Нарушитель был доставлен в отделение полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии в аэропорту Риги украинцы попали в ЧП, из-за которого не смогли вылететь в Киев. Перевозчиком на рейсе выступала компания WizzAir.

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