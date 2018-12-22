''Размазать по асфальту!'' Дочь правой руки Путина поразила кровожадностью

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза жестко высказалась о протестующих в Париже, призвав к насилию.
Об этом она написала в новом посте в Instagram, опубликовав свое фото возле Триумфальной арки во французской столице. Девушка сообщила, что уже четвертые выходные наблюдает за протестами.
"То, что увидела я своими глазами — это анархия и мародерство... Именно про таких мой папа когда-то сказал фразу: "За раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту", — написала дочь Пескова.
Дмитрий Песков и Лиза
Лиза Пескова
Украинский политолог Алексей Голобуцкий отреагировал на скандальное заявление девушки, написав, что "достойная замена растет отцу", пошутив, что она "провозглашает идеологически правильные вещи".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в скандал попала и жена Пескова Татьяна Навка, которая возмутила россиян тем, что согласилась прорекламировать известный американский бренд.
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