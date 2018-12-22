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''Размазать по асфальту!'' Дочь правой руки Путина поразила кровожадностью

2.3тЧитать материал на украинском

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза жестко высказалась о протестующих в Париже, призвав к насилию.

Об этом она написала в новом посте в Instagram, опубликовав свое фото возле Триумфальной арки во французской столице. Девушка сообщила, что уже четвертые выходные наблюдает за протестами.

"То, что увидела я своими глазами — это анархия и мародерство... Именно про таких мой папа когда-то сказал фразу: "За раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту", — написала дочь Пескова.

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Дмитрий Песков и Лиза

Дмитрий Песков и Лиза

Instagram

Лиза Пескова

Лиза Пескова

Instagram

Украинский политолог Алексей Голобуцкий отреагировал на скандальное заявление девушки, написав, что "достойная замена растет отцу", пошутив, что она "провозглашает идеологически правильные вещи".

''Размазать по асфальту!'' Дочь правой руки Путина поразила кровожадностью
''Размазать по асфальту!'' Дочь правой руки Путина поразила кровожадностью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в скандал попала и жена Пескова Татьяна Навка, которая возмутила россиян тем, что согласилась прорекламировать известный американский бренд.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты во Франции
Персоны
Дмитрий ПесковЛиза Пескова
Место
Россия
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Слопаты Блин
Слопаты Блин
Гнать эту ватоскрепную шлюху на историческую родину!
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