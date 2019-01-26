Разломился пополам: крушение бомбардировщика в России сняли на видео

Очевидец опубликовал кадры катастрофы российского бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области.

Крушение самолета, жертвами которого стали трое летчиков, произошло 21 января при посадке на аэродроме в Оленегорске. Запись появилась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

На ролике видно, как при заходе на посадку лайнер разломился пополам и вспыхнул.

Ту-22М3 Скриншот

Два члена экипажа погибли на месте трагедии, еще один летчик умер позднее.

Ту-22М3 Скриншот

Ту-22М3 Скриншот

Четвертый был доставлен в медучреждение в Москве в тяжелом состоянии.

Также в сеть попал якобы рапорт о трагедии. В нем говорится, что самолет выполнил посадку с повышенной перегрузкой. Кроме того, экипаж не выполнил команду на эвакуацию из лайнера.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января на Дальнем Востоке России в воздухе столкнулись два истребителя Су-34. Силовики РФ назвалипричиной столкновения ошибку в пилотировании.

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